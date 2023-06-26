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Семья с двумя детьми пострадала в ДТП под Екатеринбургом

26 июня 2023, 04:21
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Семья, ехавшая в автомобиле с двумя дочками 11 и 8 лет, попала в дорожную аварию под Екатеринбургом. ДТП произошло в полдень 25 июня 2023 года.

Родители вместе со своими детьми ехали в гости из города Советский, который находится в ХМАО, в Екатеринбург.

50-летний мужчина, управлявший автомобилем Infiniti QX80, в какой-то момент не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина оказалась в кювете и перевернулась, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В случившейся аварии пострадали дети и женщина. С различными повреждениями они были доставлены в больницу. В момент происшествия все пассажиры и водитель были пристегнуты ремнями безопасности.

Мужчина по результатам освидетельствования оказался трезв. На него составили административный протокол за выезд на встречку.

Напомним, 24 июня 2023 года под Тюменью произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения пострадали ехавшие в одной из машин девочки и их мама. Женщину и младшую дочку отвезли в больницу.

Дети и их мама пострадали в ДТП на трассе под Тюменью
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