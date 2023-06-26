Семья с двумя детьми пострадала в ДТП под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Родители вместе со своими детьми ехали в гости из города Советский, который находится в ХМАО, в Екатеринбург.
50-летний мужчина, управлявший автомобилем Infiniti QX80, в какой-то момент не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина оказалась в кювете и перевернулась, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В случившейся аварии пострадали дети и женщина. С различными повреждениями они были доставлены в больницу. В момент происшествия все пассажиры и водитель были пристегнуты ремнями безопасности.
Мужчина по результатам освидетельствования оказался трезв. На него составили административный протокол за выезд на встречку.
Напомним, 24 июня 2023 года под Тюменью произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения пострадали ехавшие в одной из машин девочки и их мама. Женщину и младшую дочку отвезли в больницу.