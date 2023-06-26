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Стали известны подробности гибели блогера из Асбеста

26 июня 2023, 13:17
Фото: 1MI
Накануне днем, 25 июня, в квартире одного из домов Асбеста нашли тело 43-летнего общественника Дениса Елистратова. Предположительно, он совершил суицид.

Местные жители видели его днем, когда тот еще был жив. Мужчина гулял с собакой по улице Ленинградская около двух часов дня. Сейчас следователи устроили процессуальную проверку, но пока криминальных признаков не нашлось.

Близкие Елистратова рассказали «КП-Екатеринбург», что никаких предпосылок к суициду не было. У мужчины не было серьезных конфликтов с кем-либо.

Он человек верующий, ходил в церковь, к суициду склонен точно не был, — пояснил Чукреев.

В квартире Елистратова были камеры видеонаблюдения. Они бы могли раскрыть подробности случившегося. Однако все они под паролями.

Мать скончавшегося поделилась, что на теле нет характерных следов, которые указывают на суицид. Рядом с телом лежал ошейник его собаки. Сейчас требуется заключение судмедэкспертизы.

Раньше блогер был известен как оппозиционер, но после 2017 года он изменил мировоззрение. Елистратов стал поддерживать местную и федеральную власть, пытался попасть в думу Асбеста.

СМИ сообщили о смерти блогера из Асбеста
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