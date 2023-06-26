Стали известны подробности гибели блогера из Асбеста

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Местные жители видели его днем, когда тот еще был жив. Мужчина гулял с собакой по улице Ленинградская около двух часов дня. Сейчас следователи устроили процессуальную проверку, но пока криминальных признаков не нашлось.
Близкие Елистратова рассказали «КП-Екатеринбург», что никаких предпосылок к суициду не было. У мужчины не было серьезных конфликтов с кем-либо.
Он человек верующий, ходил в церковь, к суициду склонен точно не был, — пояснил Чукреев.
В квартире Елистратова были камеры видеонаблюдения. Они бы могли раскрыть подробности случившегося. Однако все они под паролями.
Мать скончавшегося поделилась, что на теле нет характерных следов, которые указывают на суицид. Рядом с телом лежал ошейник его собаки. Сейчас требуется заключение судмедэкспертизы.
Раньше блогер был известен как оппозиционер, но после 2017 года он изменил мировоззрение. Елистратов стал поддерживать местную и федеральную власть, пытался попасть в думу Асбеста.