Удар об руль, сотрясение и переломы. Сезон электросамокатов в Нижнем Тагиле открыт

Увлечение подростков кикскутерингом (катанием и исполнением трюков на самокате) также влечет за собой опасность. С одной стороны, подростки увлечены делом и находятся весь день на свежем воздухе. Они тренируются на специально оборудованных площадках или просто в на улицах города, где есть ступени, бордюры, и горки для выполнения трюков. Но с другой стороны, такое занятие тоже приводит к травмам.