Удар об руль, сотрясение и переломы. Сезон электросамокатов в Нижнем Тагиле открыт

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Среди пострадавших больше всего детей среднего школьного возраста, но также есть дети всех возрастных групп. Ребенок может упасть, когда родители катают его на самокате. По правилам эксплуатации запрещается кататься на самокате по двое. Большинство устройств для этого не предусмотрены.
Сотрудники хирургического отделения стационара детской городской больницы считают, что самокаты — зло!
При езде на электросамокате люди не надевают средства защиты: шлем, наколенники и налокотники. В прокатах они вообще не предусмотрены. При падении человек ничем не защищен. А ведь шанс упасть у ребенка значительно выше, чем у взрослого. Самые большие риски чаще всего связаны с ударом головой. Степень тяжести может быть разной: от легкого сотрясения, если повезет, до тяжелой черепно-мозговой травмы с необратимыми последствиями, — рассказал заведующий хирургическим отделением ДГБ Нижнего Тагила Максим Кудымов.
Другая беда — электросамокатчики сбивают пешеходов на улицах города. Последствия бывают еще более серьезные в случае, если сбили ребенка, ведь самокат — это объемная и тяжелая конструкция. Самостоятельно оценить масштаб травмы практически невозможно: необходимо вызвать скорую помощь или обратиться в больницу.
Увлечение подростков кикскутерингом (катанием и исполнением трюков на самокате) также влечет за собой опасность. С одной стороны, подростки увлечены делом и находятся весь день на свежем воздухе. Они тренируются на специально оборудованных площадках или просто в на улицах города, где есть ступени, бордюры, и горки для выполнения трюков. Но с другой стороны, такое занятие тоже приводит к травмам.
Может быть все, что угодно: черепно-мозговая травма, сотрясение, закрытый перелом, внутренние повреждения и разрыв органов, кровоизлияние. Самим оценивать это не надо — скорая оценит и привезет куда нужно, — пояснил Максим Кудымов.
Детский травматизм можно и нужно профилактировать. Сотрудники ДГБ призывают родителей не терять бдительность, если ребенок катается и приобретать ему защитную экипировку. Здоровье и безопасность детей — это прежде всего ответственность родителей, считают медики.
Напомним, кататься на электросамокатах теперь запрещено на обеих «Тагильских лагунах» и на Площади Славы. Там появились соответствующие знаки. Однако некоторые любители самокатов продолжают там ездить — за это им грозят штрафы. Запрет и штрафы распространяются также на гироскутеры, сигвеи и моноколеса.
Решение об ограничении передвижения в этих зонах в ГИБДД решили, проанализировать статистику аварийности.