В Тавде мужчина получил срок за кражу тушенки и сигарет

Злоумышленнику уже вынесен приговор по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с проникновение в жилище). Известно, что в период с 27 по 28 апреля мужчина, будучи пьяным проник в чужое жилье и совершил кражу.