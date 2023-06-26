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В Тавде мужчина получил срок за кражу тушенки и сигарет

26 июня 2023, 07:26
Фото: 1MI
В Тавде местный житель забрался в чужой дом и вынес оттуда сигареты, две банки тушенки и цифровой приемник.

В общей сложности он причинил хозяину квартиры ущерб на пять тысяч рублей, сообщили в тавдинской прокуратуре.

Злоумышленнику уже вынесен приговор по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с проникновение в жилище). Известно, что в период с 27 по 28 апреля мужчина, будучи пьяным проник в чужое жилье и совершил кражу.

Свою вину он признал. Ему назначили год условно, с испытательным сроком один год. Приговор пока не вступил в силу.

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#Елена Озерова#Кража#Тушенка#Сигареты#Вор#Приговор#Суд#Криминал#Свердловская область
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