В Тавде мужчина получил срок за кражу тушенки и сигарет

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В общей сложности он причинил хозяину квартиры ущерб на пять тысяч рублей, сообщили в тавдинской прокуратуре.
Злоумышленнику уже вынесен приговор по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с проникновение в жилище). Известно, что в период с 27 по 28 апреля мужчина, будучи пьяным проник в чужое жилье и совершил кражу.
Свою вину он признал. Ему назначили год условно, с испытательным сроком один год. Приговор пока не вступил в силу.