Вооруженные люди пришли к представителям ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Люди с автоматами были похожи на оперативников ФСБ. Также 24 июня в Екатеринбурге был окружен центр вербовки вагнеровцев на улице Розы Люксембург.
По данным Е1, очевидцы на условиях анонимности рассказали, что было далее. По их данным, местные вагнеровцы не знали о планируемом мятеже. И приказов от Евгения Пригожина им якобы не поступало.
Тем, кто хотел подписать контракт с ЧВК или уже подписал, сказали: без глупостей, никуда не лететь и сидеть на попе ровно. Просто поговорили, предупредили. Из того, что я слышал, никого пока не арестовали, обысков тоже не было, — рассказал очевидец.
Также собеседник отметил, что полагает, что беседу вели представители ФСБ. Аналогичное действо, насколько он знает, прошли и в других городах.