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Вооруженные люди пришли к представителям ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге

26 июня 2023, 08:10
Фото: 1MI

Полицейские в Екатеринбурге стали обходить квартиры служивших в ЧВК «Вагнер»

В Екатеринбурге к вагнеровцам пришли вооруженные правоохранители. Стражи порядка решили пообщаться с теми, кто ранее подписал контракт с частной военной компанией, которая устроила мятеж 24 июня.

Люди с автоматами были похожи на оперативников ФСБ. Также 24 июня в Екатеринбурге был окружен центр вербовки вагнеровцев на улице Розы Люксембург.

По данным Е1, очевидцы на условиях анонимности рассказали, что было далее. По их данным, местные вагнеровцы не знали о планируемом мятеже. И приказов от Евгения Пригожина им якобы не поступало.

Тем, кто хотел подписать контракт с ЧВК или уже подписал, сказали: без глупостей, никуда не лететь и сидеть на попе ровно. Просто поговорили, предупредили. Из того, что я слышал, никого пока не арестовали, обысков тоже не было, — рассказал очевидец.

Также собеседник отметил, что полагает, что беседу вели представители ФСБ. Аналогичное действо, насколько он знает, прошли и в других городах.

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#Екатеринбург#ФСБ#Оружие#Мятеж#Вагнеровцы#Происшествия#Мятеж 24 июня 2023 года#Елена Озерова
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