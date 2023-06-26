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Взрыв произошел в ТРЦ «Квартал» в Ревде

26 июня 2023, 15:26
Фото: «Ревда-Инфо»

Рабочего ранило осколками из-за взрыва холодильника в ТРЦ «Квартал» в Ревде

Рабочий, который чинил холодильник в торговом центре «Квартал» в Ревде, пострадал из-за случившегося взрыва. Инцидент произошел вечером 26 июня 2023 года.

Сообщение о взрыве в МЧС поступило около семи вечера. Позднее выяснилось, что 250 человек самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия спасателей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В тяжелом состоянии пострадавшего мужчину увезли в медучреждение сотрудники скорой помощи, пишет «Ревда-Инфо».

На месте происшествия сейчас работают спасатели, здание торгового центра оцеплено. После взрыва пожара не произошло.

По словам начальника пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых, предположительно, взрыв произошел из-за несоблюдения техники безопасности. Также известно, что одним из осколков рабочему отсекло палец на правой руке.

Напомним, 14 июня 2023 года в Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК произошел взрыв на конвертере, в результате чего пострадал рабочий. Мужчина госпитализирован в больницу.

Сотрудник ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле получил тяжелые травмы при взрыве на конвертере
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#Елизавета Зиборова#Инцидент#Больница#Пострадавший#Взрыв#Холодильник#Рабочий#ТРЦ#Происшествия#Свердловская область#Ревда
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