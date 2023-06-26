Взрыв произошел в ТРЦ «Квартал» в Ревде

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Сообщение о взрыве в МЧС поступило около семи вечера. Позднее выяснилось, что 250 человек самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия спасателей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В тяжелом состоянии пострадавшего мужчину увезли в медучреждение сотрудники скорой помощи, пишет «Ревда-Инфо».
На месте происшествия сейчас работают спасатели, здание торгового центра оцеплено. После взрыва пожара не произошло.
По словам начальника пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых, предположительно, взрыв произошел из-за несоблюдения техники безопасности. Также известно, что одним из осколков рабочему отсекло палец на правой руке.
Напомним, 14 июня 2023 года в Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК произошел взрыв на конвертере, в результате чего пострадал рабочий. Мужчина госпитализирован в больницу.