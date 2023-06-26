«Ждем результат»: в Нижнем Тагиле продолжают реконструировать Нижне-Выйский сквер

По задумке в парке не только сохранят все зеленые насаждения, но и высадят новые. Строители установят туалет с возможностью доступа маломобильных групп населения, а также урны и скамьи, изготовленные из вторичного сырья на основе полимерпесчаной технологии. Уличная мебель из смешанного пластика и песка будет не только экологичной, но и ударо- и жаропрочной. А в центре Нижне-Выйского сквера смонтируют «Паровоз Черепановых».