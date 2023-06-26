«Ждем результат»: в Нижнем Тагиле продолжают реконструировать Нижне-Выйский сквер

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
С момента начала благоустройства Нижне-Выйского сквера прошло почти 3 месяца. За это время работники подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» провели демонтажные работы и установили защиту кабельных линий. На сегодняшний день специалисты приступили к строительству подпорной стены.
Сейчас согласовываем с проектировщиком некоторые моменты и ждем, когда свои работы закончит «Водоканал-НТ». После этого полномасштабно будем приступать к работе. В оставшиеся месяцы мы сделаем подпорную стену, дорожки, площадки, освещение, а также установим видеонаблюдение, — рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Специалисты «Водоканал-НТ» заканчивают работы по замене двух ниток самотечного трубопровода диаметром 300 мм и 500 мм. Длина каждой нитки около 355 метров. Диаметр одного трубопровода 300 мм, второго — 500 мм.
Работы по перекладке канализационных коллекторов подходят к концу. Трубопровод диаметром 500 мм уже переложили. Сейчас заканчиваются работы по трубопроводу диаметром 300 мм — останется порядка 80 метров. До конца недели рабочие планируют полностью завершить капитальный ремонт трубопровода, — сообщил директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран.
Частичное обустройство парковой зоны на ВМЗ было выполнено более 6 лет назад. Тогда на территории установили детский игровой комплекс и спортивную площадку.
Эта площадка очень востребована. Вы знаете, что в прошлом году за нее проголосовало достаточно большое количество жителей данного микрорайона, жителей города. Стоимость работ порядка 100 миллионов рублей, работа проводится серьезная. Немного осложнено все тем, что здесь проходит линия электропередачи МРСК. Тем не менее это не мешает. Здесь мы оставим охранную зону. Благоустроено будет место для отдыха у воды, будут сделаны дорожки. Жители микрорайона попросили оставить все дорожки в асфальте. «Водоканал-НТ» пошел нам навстречу. Рабочие полностью заменили все сети, которые здесь находятся. Работы ведутся, ждем результат, — отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
По задумке в парке не только сохранят все зеленые насаждения, но и высадят новые. Строители установят туалет с возможностью доступа маломобильных групп населения, а также урны и скамьи, изготовленные из вторичного сырья на основе полимерпесчаной технологии. Уличная мебель из смешанного пластика и песка будет не только экологичной, но и ударо- и жаропрочной. А в центре Нижне-Выйского сквера смонтируют «Паровоз Черепановых».
Напомним, работы проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общая стоимость затрат на реконструкцию составляет 99,6 млн рублей. Площадь реконструкции составит 3,5 гектара.