Андрей Воробьев: Техобслуживание газового оборудования в регионе будет более удобным

«Важно, чтобы для жителей это решение не было сюрпризом, поэтому все оставшееся время нужно заботливо и терпеливо разъяснять, что вводится прозрачный и четкий стандарт обслуживания. Люди будут понимать, какой набор услуг входит в ТО, с какой периодичностью проходят проверки, как выглядит газовик», — пояснил Воробьев.