Андрей Воробьев: Техобслуживание газового оборудования в регионе будет более удобным

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Как передает издание mosregtoday.ru, работы по техническому обслуживанию (ТО) в регионе будет вести только одна компания — Мособлгаз. Изменения направлены на повышение качества ТО и безопасности оборудования. Сейчас услуги в этой области предлагают сотни разных организаций Подмосковья.
Унифицированная схема техобслуживания будет применяться с 1 января 2024 года, сообщил Воробьев. Губернатор области уточнил, что у Мособлгаза есть все необходимые ресурсы, чтобы проводить ТО в многоквартирных домах, в том числе квалифицированные кадры и специализированное оборудование.
Глава региона подчеркнул, что сейчас о переходе на новую схему необходимо рассказать населению.
«Важно, чтобы для жителей это решение не было сюрпризом, поэтому все оставшееся время нужно заботливо и терпеливо разъяснять, что вводится прозрачный и четкий стандарт обслуживания. Люди будут понимать, какой набор услуг входит в ТО, с какой периодичностью проходят проверки, как выглядит газовик», — пояснил Воробьев.
Решение всех вопросов в этой области предполагается по принципу одного окна.
Глава регионального Минэнерго Александр Самарин рассказал, что сейчас в Московской области сформирован реестр субподрядчиков, которые будут помогать Мособлгазу в техобслуживании на период перехода к новой системе. Речь идет о двенадцати организациях, с которыми до 1 ноября 2023 года будут заключены соглашения. Это позволит не допустить перерыва по техобслуживанию в переходный период, отметил Самарин.
Переход на новую схему предполагает в том числе защиту от злоумышленников, которые обманывают жильцов, представляясь им сотрудниками газовых служб и предлагая дорогостоящие услуги и оборудования по предоплате. У представителя Мособлагаза всегда есть с собой удостоверения с QR-кодом, что дает возможность проверить сотрудника на сайте компании.
Техобслуживание газовых приборов в квартирах будет ежегодным. Оно будет включать в себя работы по устранению утечек воды, газа, теплоносителя, проверку системы безопасности, тяги дымохода и вентиляции. Также в рамках ТО предусмотрена очистка газового оборудования от загрязнений, проверка и настройка параметров сжигания газа, контроль счетчика и схем подключения. Кроме этого, специалисты будут консультировать жителей МКД по вопросам газовой безопасности.