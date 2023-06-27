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Более 2 кг опасного меда пытался провезти в Екатеринбург пассажир из Таджикистана

27 июня 2023, 06:30
Фото: Midjourney
В аэропорту Кольцово у пассажира из Таджикистана изъяли недоброкачественный мед объемом более двух килограммов.

Продукция была без наличия ветдокументов, заводской упаковки и маркировки. Мед изъяли таможенники и сотрудники свердловского Россельхознадзора.

С целью предотвращения распространения заболеваний весь привезенный мед был уничтожен. Материалы дела передали в таможню, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в мае 2023 года в Кольцово некачественный мед был изъят и ликвидирован у пассажиров, прилетевших из Узбекистана, которые привезли с собой данный продукт.

Опасный мед пытались провезти в Екатеринбург пассажиры Кольцово
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мед#Таможенники#Россельхознадзор#Продукция#Некачественные товары#Нарушение#Кольцово#Здоровье
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