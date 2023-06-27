Более 2 кг опасного меда пытался провезти в Екатеринбург пассажир из Таджикистана

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Продукция была без наличия ветдокументов, заводской упаковки и маркировки. Мед изъяли таможенники и сотрудники свердловского Россельхознадзора.
С целью предотвращения распространения заболеваний весь привезенный мед был уничтожен. Материалы дела передали в таможню, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в мае 2023 года в Кольцово некачественный мед был изъят и ликвидирован у пассажиров, прилетевших из Узбекистана, которые привезли с собой данный продукт.