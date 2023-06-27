Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Да, действительно, информация верная. Сегодня депутаты выбрали меня главой Верхней Салды. Дальнейшие планы — работать, — рассказал TagilCity.ru Александр Маслов.
Александр Маслов имеет высшее образование. В 1996 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Оборудование и технология сварочного производства». В 2005 — филиал Уральской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Занимал пост руководителя горнолыжного комплекса «Гора Белая». С 2012 по 2017 годы был председателем городской думы Нижнего Тагила. С 2018 года трудился на должности заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области.
В феврале 2023 года мэр Верхней Салды Игорь Сальников принял решение досрочно прекратить полномочия, после чего исполняющим обязанности главы города стал Александр Маслов.