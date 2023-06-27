tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Изображение материала

Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова

27 июня 2023, 07:47
Фото: Сайт администрации Верхней Салды
27 июня депутаты Верхней Салды единогласно выбрали главой города Александра Маслова, который с марта этого года исполнял обязанности мэра.
Да, действительно, информация верная. Сегодня депутаты выбрали меня главой Верхней Салды. Дальнейшие планы — работать, — рассказал TagilCity.ru Александр Маслов.

Александр Маслов имеет высшее образование. В 1996 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Оборудование и технология сварочного производства». В 2005 — филиал Уральской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Занимал пост руководителя горнолыжного комплекса «Гора Белая». С 2012 по 2017 годы был председателем городской думы Нижнего Тагила. С 2018 года трудился на должности заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области.

В феврале 2023 года мэр Верхней Салды Игорь Сальников принял решение досрочно прекратить полномочия, после чего исполняющим обязанности главы города стал Александр Маслов.

Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила назначен на должность и. о. мэра Верхней Салды
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#Мэр#Назначение#Депутаты#Политика#Эксклюзив#Верхняя Салда#Александр Маслов
Подпишитесь
Что такое гринвошинг и если ли он в Нижнем Тагиле?
Сегодня, 09:15
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и вред ЕВРАЗ НТМК во время НМУ
Вчера, 09:22
Уроженец Нижнего Тагила застрял в больнице после страшного ДТП в Тайланде
21 июня 09:54
ЧВК «Вагнер», Лукашенко и погибшие летчики: о чем говорил Путин в обращении ВИДЕО
Вчера, 19:41
Умер глава поселка под Нижним Тагилом
Сегодня, 07:25