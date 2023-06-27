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Двое мужчин влетели в столб в Ирбите. Один в коме

27 июня 2023, 06:31
Фото: Инцидент Ирбит

Двое мужчин влетели в столб в Ирбите

Накануне, 26 июня, в поселке Зайково Ирбитского района произошло ДТП с участием мотоцикла. Транспортное средство въехало в столб.

Со слов очевидцев, один человек в результате ДТП оказался в коме. О состоянии второго члена экипажа ничего не известно, пишет группа «Инцидент Ирбит». Предварительно, водитель на мотоцикле-«одиночке» врезались в опору линии электропередач.

По словам местных жителей, за рулем был 38-летний дальнобойщик из соседнего села, а пассажир — его 35-летний родственник, передает E1. Знакомые предположили, что виноват может быть алкоголь.

Фото: Ирбит Инцидент

Ранее стало известно, что в Ирбите в смертельное ДТП попал 22-летний парень. Мужчина недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. Он ехал за рулем «девятки» и в какой-то момент вылетел в кювет, легковушка опрокинулась.

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#Марина Шорина#Инцидент#Авария#Мотоцикл#Ирбит#ДТП#Водитель#Кома
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