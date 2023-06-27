Двое мужчин влетели в столб в Ирбите. Один в коме

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Со слов очевидцев, один человек в результате ДТП оказался в коме. О состоянии второго члена экипажа ничего не известно, пишет группа «Инцидент Ирбит». Предварительно, водитель на мотоцикле-«одиночке» врезались в опору линии электропередач.
По словам местных жителей, за рулем был 38-летний дальнобойщик из соседнего села, а пассажир — его 35-летний родственник, передает E1. Знакомые предположили, что виноват может быть алкоголь.
Ранее стало известно, что в Ирбите в смертельное ДТП попал 22-летний парень. Мужчина недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. Он ехал за рулем «девятки» и в какой-то момент вылетел в кювет, легковушка опрокинулась.