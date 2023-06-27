Двое мужчин влетели в столб в Ирбите. Один в коме

Со слов очевидцев, один человек в результате ДТП оказался в коме. О состоянии второго члена экипажа ничего не известно, пишет группа «Инцидент Ирбит». Предварительно, водитель на мотоцикле-«одиночке» врезались в опору линии электропередач.