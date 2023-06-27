Эксперты оценили экономическую составляющую работы ФОМС

За минувший год совокупный объем доходов бюджета ФОМС достиг почти 2,8 трлн рублей, а в 2012 году фонд был наполнен лишь на 966,5 млрд рублей. Таким образом, за последнее десятилетие доходы ФОМС выросли на 1,8 трлн рублей — то есть почти втрое. С 2023 года объем доходов фонда будет составлять более 3 трлн рублей. Имеет значение и то, что в ближайшие три года доходы по сравнению с результатами прошлого года вырастут на 813 млрд рублей, на почти 30%.