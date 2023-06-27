Эксперты оценили экономическую составляющую работы ФОМС

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Еще на старте 90-х годов с целью увеличения объемов финансирования отрасли здравоохранения в стране были учреждены федеральный и региональные фонды обязательного медицинского страхования, которые впоследствии стали базой для формирования системы ОМС.
По мнению зампредседателя Комитета ГД РФ по охране здоровья Татьяны Соломатиной, которым она поделилась в беседе с expert.ru, на сегодняшний день ФОМС — это финансовый инструмент, обеспечивающий закрытие программы госгарантий. Невзирая на то, что финансовых средств федерального фонда не хватает, чтобы полностью покрыть потребности программы, а расчеты не всегда соответствуют себестоимости оказываемой медицинской услуги, фонд всегда способствовал развитию отрасли здравоохранения, учил медучреждения считать средства и зарабатывать их, поскольку этого требуют условия рыночной экономики.
За минувший год совокупный объем доходов бюджета ФОМС достиг почти 2,8 трлн рублей, а в 2012 году фонд был наполнен лишь на 966,5 млрд рублей. Таким образом, за последнее десятилетие доходы ФОМС выросли на 1,8 трлн рублей — то есть почти втрое. С 2023 года объем доходов фонда будет составлять более 3 трлн рублей. Имеет значение и то, что в ближайшие три года доходы по сравнению с результатами прошлого года вырастут на 813 млрд рублей, на почти 30%.
Базовая программа ОМС финансируется в рамках единых российских нормативов с 2013 года. Равные требования к оплате медуслуг позволили закрыть вопрос с дефицитами региональных программ ОМС.
Как сообщает Илья Баланин, председатель ФОМС, программы профилактических мероприятий расширяются с каждым годом. Пополняется и список исследований, проводимых в рамках скрининга онкологических заболеваний. За минувший год профосмотры прошли 51,7 млн жителей России, что составляет 100,2% от числа граждан, которые должны проходить профмероприятия. Сообщается, что в прошлом году охват россиян профосмотрами вырос на 39% по сравнению с 2021 годом.
Татьяна Соломатина выразила уверенность, что в ближайшем будущем главной задачей ФОМС станет дофинансирование действующих программ, и это придется делать в условиях сложной экономической ситуации.
Средства ОМС, как ранее, так и сейчас, задействуются в процессе реализации госпрограмм и проектов, среди которых «Здоровье», «Дорожная карта», «Земский доктор», «Бережливая поликлиника», а также программ развития сферы здравоохранения в регионах и прочих проектов, повышающих доступность и качество медуслуг в самых удаленных уголках страны. Также производится ремонт помещений, закупается современное оборудование для медучреждений, в сферу привлекаются высокопрофессиональные специалисты, а медработникам всех уровней гарантируется достойная заработная плата.