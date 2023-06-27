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Глава «АВТОВАЗа» рассказал о мерах поддержки российского автопрома

27 июня 2023, 05:25
Фото: Midjourney
Руководитель «АВТОВАЗа» Максим Соколов рассказал о том, к каким вариантам можно прибегнуть для поддержки российского автопрома.

Так, Соколов в качестве действенных мер рассказал о корректировке законодательства РФ о госзакупках и законодательства о такси, а также об индексации утилизационного сбора на автомобили, пишут «Новые известия».

Базовая сумма утилизационного сбора — 20 тысяч рублей, дальше ее повышают коэффициентами. За наиболее популярные автомобили, объем двигателя которых 1-2 литра, нужно заплатить 178,4 тысячи рублей.

В январе 2023 года Соколов предложил повысить сумму утильсбора со 178,4 тысячи рублей до 300 тысяч рублей. Данная мера нанесет ущерб китайским производителям автомобилей, которые завозят в РФ уже готовые машины или занимаются крупноузловой сборкой. Также после повышения утильсбора подорожают все автомобили, в том числе отечественного производства.

При этом Соколов предлагает еще ограничить поставки машин для таксопарков, каршерингов и в рамках госзакупок. В связи с принятием такой меры службам каршеринга и таксопаркам придется закупать Haval Jolion или Lada Vesta. Остальные автомобили или не локализованы, или не оснащены «автоматом», без наличия которого в такси и каршеринг не возьмут.

Сокращение рынка коммерческих закупок может послужить причиной дефицита автомобилей и ростом стоимости на покупку и на извоз. Так, цены на такси могут повыситься в сентябре 2023 года из-за нехватки водителей с лицензией и высоких тарифов на ОСАГО для таксистов. У каршеринга также есть вероятность повышения тарифов.

Напомним, в Свердловской области недавно решили сделать сеть зарядных станций для электроавтомобилей.

Сеть зарядных станций для электрокаров появится в Свердловской области
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