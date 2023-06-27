Глава «АВТОВАЗа» рассказал о мерах поддержки российского автопрома

При этом Соколов предлагает еще ограничить поставки машин для таксопарков, каршерингов и в рамках госзакупок. В связи с принятием такой меры службам каршеринга и таксопаркам придется закупать Haval Jolion или Lada Vesta. Остальные автомобили или не локализованы, или не оснащены «автоматом», без наличия которого в такси и каршеринг не возьмут.