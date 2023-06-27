Конечно, при таких условиях надолго предсказать погоду в регионе не представляется возможным. Но в целом синоптики уже увидели климатические тенденции сезона. К тому же в расчет берутся средние данные по температуре, которые наблюдались синоптиками за период в несколько десятков лет (порой даже до ста).