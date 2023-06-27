Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Лето на Урале всегда непредсказуемое. Оно может выдаться сухим и жарким, а может обрушиться многодневными осадками, когда тучи заволакивают небо и резко падает температура воздуха. В среднем для Урала характерен резко континентальный климат с теплым умеренным летом, для которого нередки переменная облачность, грозы, сильные порывы ветра.
Конечно, при таких условиях надолго предсказать погоду в регионе не представляется возможным. Но в целом синоптики уже увидели климатические тенденции сезона. К тому же в расчет берутся средние данные по температуре, которые наблюдались синоптиками за период в несколько десятков лет (порой даже до ста).
«По предварительному прогнозу Гидрометцентра, лето в 2023 году будет умеренно теплым. Возможно, в июле температура будет немного выше нормы, но при обычном количестве осадков. Поэтому мы можем рассчитывать на неплохое лето, может быть с какими-то перебоями» — рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
Таким образом, специалисты обнадежили тагильчан комфортным летним сезоном, и можно в любой из трех месяцев планировать увлекательные поездки по региону, отдых на загородных турбазах, экскурсии и пр. Напомним, Нижний Тагил — заповедный уголок России. Здесь широко представлены активный туризм, рыбалка, охота, горные восхождения, походы, речные сплавы и прочие экстремальные приключения. В окрестностях города много рыболовных хозяйств, турбаз, домов отдыха, кемпингов, экоотелей, гостиниц, где можно отдохнуть, развлечься и очень продуктивно провести отпуск.
Июнь в Нижнем Тагиле начался с экстремальных погодных явлений. Грозы, град, ливни, порывистый ветер здорово напугали горожан, которые решили, что подобные циклоны будут сопровождать весь летний период. Но синоптики объяснили, что это всего лишь временное явление. Как оказалось, в начале лета прохладные воздушные массы встретились с жарким воздухом из Средней Азии, в результате регион накрыл грозовой фронт.
Как утверждает метеоролог Галина Шепоренко, данное явление носит кратковременный характер, и большая часть июня в Нижнем Тагиле прошла в обычных условиях для этого сезона. В конце месяца воздух днем прогреется до + 24 градусов. Сильных дождей и гроз не предвидится.
В июле в регионе должна установиться относительно теплая, сухая погода. В Гидрометцентре сообщили, что на большей территории Урала прогнозируется дневная температура +23…+28 градусов. Периодически будут наблюдаться облачные дни, также возможны кратковременные дожди и грозы. Но объем осадков будет в пределах нормы.
В августе в Нижнем Тагиле уже будет чувствоваться дыхание осени. Погода будет оставаться по-прежнему теплой, но уменьшится количество солнечных дней. Небо будет чаще затягивать облаками. Температура воздуха будет постепенно понижаться. В целом, по прогнозам синоптиков, в августе в Нижнем Тагиле ожидается около 27…28 градусов тепла. Бабье лето климатологи также обещают сухое и теплое.