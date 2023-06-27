Курьер «Самоката» в Нижнем Тагиле лишился денег из-за нового знакомого

Обвиняемый познакомился с нетрезвым на тот момент потерпевшим на Смычке поздним вечером. Решив, что у молодого человека есть деньги, он придумал историю о том, что его брату срочно нужна сумма шесть тысяч рублей, а все банки в городе уже закрыты, рассказали ИА «Все новости» в прокуратуре Тагилстроевского района Нижнего Тагила.