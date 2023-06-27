Курьер «Самоката» в Нижнем Тагиле лишился денег из-за нового знакомого

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Обвиняемый познакомился с нетрезвым на тот момент потерпевшим на Смычке поздним вечером. Решив, что у молодого человека есть деньги, он придумал историю о том, что его брату срочно нужна сумма шесть тысяч рублей, а все банки в городе уже закрыты, рассказали ИА «Все новости» в прокуратуре Тагилстроевского района Нижнего Тагила.
Курьер поверил рассказу и привел знакомого к себе домой. Его банковский счет был привязан к номеру телефона его подруги. Девушка, сперва отказывавшаяся переводить деньги, в итоге согласилась. Далее мошенник сказал, что отдаст всю сумму сразу после перевода.
Когда перевод был совершен, обвиняемый предложил тагильчанину выйти на улицу, чтобы его друг отдал ему все деньги. Однако, пока потерпевший закрывал дверь квартиры, аферист сбежал.
Потерпевший, поняв, что его обманули, обратился в полицию. Обвиняемого быстро задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Во время суда, который состоялся 26 июня 2023 года, потерпевший попросил закрыть уголовное дело против подсудимого. Молодой человек, которому грозило до двух лет тюрьмы, в свою очередь, попросил прощения у знакомого и возместил ему весь ущерб. Мировой судья примирение обеих сторон принял. Уголовное дело было закрыто.
Напомним, недавно в Екатеринбурге 44-летняя женщина отдала телефонным мошенникам около двух миллионов рублей. В полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.