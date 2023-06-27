Лукашенко высказался после мятежа Пригожина

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В частности, он высказался о прошедшем в России мятеже ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко сказал, что «не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин».
Наше поколение проходит свое испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов, — сказал в ходе выступления президент Беларуси.
Также он сказал, что было больно наблюдать на мятежом, происходившим на юге России. Он отметил, что белорусы приняли это действо близко к сердцу.
Помимо этого, он заявил, что на фоне мятежа Пригожина армия Беларуси была приведена в полную боевую готовность.