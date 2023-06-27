Лукашенко высказался после мятежа Пригожина

Также он сказал, что было больно наблюдать на мятежом, происходившим на юге России. Он отметил, что белорусы приняли это действо близко к сердцу.

Помимо этого, он заявил, что на фоне мятежа Пригожина армия Беларуси была приведена в полную боевую готовность.