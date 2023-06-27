tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Изображение материала

Лукашенко высказался после мятежа Пригожина

27 июня 2023, 10:00
Фото: 1MI
В Беларуси состоялось выступление президента Александра Лукашенко. На нем он обратился к гражданам и сделал несколько заявлений.

В частности, он высказался о прошедшем в России мятеже ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко сказал, что «не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин».

Наше поколение проходит свое испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов, — сказал в ходе выступления президент Беларуси.

Также он сказал, что было больно наблюдать на мятежом, происходившим на юге России. Он отметил, что белорусы приняли это действо близко к сердцу.
Помимо этого, он заявил, что на фоне мятежа Пригожина армия Беларуси была приведена в полную боевую готовность.

В России прекращено дело о вооруженном мятеже
Узнать подробнее
Читайте также:
В Волгоградской области испугавшегося мятежа бойца ЧВК «Вагнер» зарезала женаРоссияне осудили сбежавших от мятежа Пригожина представителей элитЭксперт высказался о работе российских губернаторов во время мятежа ЧВК «Вагнер»
#Мятеж#Выступление#Заявление#Политика#Мятеж 24 июня 2023 года#Александр Лукашенко
Подпишитесь
Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова
Сегодня, 07:47
Что такое гринвошинг и если ли он в Нижнем Тагиле?
Сегодня, 09:15
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и вред ЕВРАЗ НТМК во время НМУ
Вчера, 09:22
Уроженец Нижнего Тагила застрял в больнице после страшного ДТП в Тайланде
21 июня 09:54
ЧВК «Вагнер», Лукашенко и погибшие летчики: о чем говорил Путин в обращении ВИДЕО
Вчера, 19:41
Умер глава поселка под Нижним Тагилом
Сегодня, 07:25