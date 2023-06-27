Почетный гражданин, ты у нас теперь один? Депутаты Нижнего Тагила выберут без выбора

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В 2023 году прием документов от кандидатов шел до 15 мая. Персоны кандидатов (если их вообще было несколько) в городе особо не афишировали. Однако 27 июня, за два дня до заседания Гордумы, где состоится голосование за кандидатов, экс-депутат Гордумы Леонид Мартюшев раскрыл себя как персону, которая была предложена в число соискателей почетного звания. Оказалось, что через 1,5 месяца после подачи документов, тагильчанину фактически отказали в номинировании.
Правом выдвижения кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил» обладают Глава города Нижний Тагил, Нижнетагильская городская Дума, Администрация города, коллективы предприятий и организаций различных форм собственности, общественные объединения, группы граждан, проживающие в городе Нижний Тагил, численностью не менее 50 человек.
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА (ПЯТЫЙ СОЗЫВ) РЕШЕНИЕ от 23.04.2009 № 30 Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Нижний Тагил».
Общественный совет при ММУ МВД России «Нижнетагильское» меня выдвинул. Документы направлены до 15 мая. Еще до этого эти документы побывали в руках специалистов администрации города. Были мелкие несущественные правки. А про 50 человек речи не было. Концовка этого абзаца — «группы граждан… численностью не менее 50 человек» — так вот они эти 50 человек относятся к последнему «граждан», а не ко всем пунктам, — рассказывает Леонид Мартюшев в беседе с редакцией.
В документе, который Мартюшев выложил в соцсетях, говорится, что «общественный совет не относится к вышеперечисленным субъектам выдвижения кандидатур…».
Ну вот абсурд. Значит, сейчас надо в общественный совет нашей полиции срочно добавлять еще 30 человек, а иначе он, получается, ущербный какой? Документы же были приняты.
Сам политик считает, что в целом в городе должно быть больше почетных граждан из сфер, которые не относятся к промышленности.
Работники социальной сферы и представители бизнеса также должны чаще предлагаться общественностью и чиновниками в число кандидатов на почетное звание:
Глобально, учитывая повестку у нас… Я бы вам сейчас мог назвать большое количество фамилий, кого бы я видел в числе кандидатов. И это предприниматели. Есть у нас средний и малый бизнес, и их нельзя тоже просто взять и убирать с шахматной доски, как бы пренебрегая. Нет, вот у нас традиционно в городе сложилось, что Уралвагонзавод и НТМК. Да, их значение переоценить очень трудно. На них, можно сказать, город держится, но просто сбрасывать со счетов наше предпринимательство… Есть люди, прекрасные предприниматели, работающие на город. Этот год у нас — год педагога, учителя. У нас есть прекрасные учителя, как в школах, так и в средних учебных заведениях. Врачи, которые живут, работают в городе. Они спасают тагильчан! Почему из врачей не предложить? Чиновники сами тоже должны все-таки проявлять инициативу, почему не обратиться к учительскому сообществу? Почему из тагильских журналистов кого-то не выдвинуть? — задается вопросами собеседник.
Вероятно, интриги не состоится. Сейчас не те времена, когда почетных граждан может быть двое. Помните, как Ибрагим Абдулкадыров и Сергей Носов стали обладателями этого звания в один год? И мы помним. А в 2023 году управление образования, по данным источников TagilCity.ru, никого не выдвинуло из своих сотрудников. А ведь Татьяна Удинцева не раз говорила, что у нее тоже «градообразующее предприятие» в подчинении — порядка 11 тысяч педагогов в Нижнем Тагиле. Неужели ни одного достойного кандидата не нашли в школах, садиках, дворцах творчества или музыкальных школах? Почему нужно чередовать людей УВЗ и ЕВРАЗ НТМК?
Вопросы, конечно, риторические. Но это не значит, что население не задается ими, читая список почетных граждан Нижнего Тагила. А депутатам, кстати, повезло: нет ассортимента — нет проблем. Тык кнопку, руку вверх — дело сделано.