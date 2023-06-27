Почетный гражданин, ты у нас теперь один? Депутаты Нижнего Тагила выберут без выбора

Вероятно, интриги не состоится. Сейчас не те времена, когда почетных граждан может быть двое. Помните, как Ибрагим Абдулкадыров и Сергей Носов стали обладателями этого звания в один год? И мы помним. А в 2023 году управление образования, по данным источников TagilCity.ru, никого не выдвинуло из своих сотрудников. А ведь Татьяна Удинцева не раз говорила, что у нее тоже «градообразующее предприятие» в подчинении — порядка 11 тысяч педагогов в Нижнем Тагиле. Неужели ни одного достойного кандидата не нашли в школах, садиках, дворцах творчества или музыкальных школах? Почему нужно чередовать людей УВЗ и ЕВРАЗ НТМК?