Предпринимательница из Екатеринбурга недоплатила таможенный платеж на 33 млн рублей

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Известно, что госпредприятие заказало у директора покупку в Евросоюзе и доставку на Урал станка для машиностроения. Заказчик оплатил все расходы.
Однако предпринимательница решила присвоить себе 33 миллиона рублей, поэтому она поделила станок на пять частей и решила провезти их под видом комплектующих и запасных частей. Таким образом она решила сэкономить на госпошлине.
Но преступное действо раскрыли таможенники, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. Также им удалось доказать преступный умысел женщины. В результате она доначислила всю сумму в федеральный бюджет.
По решению суда для предпринимательницы был отменен срок лишения свободы, учитывая давность совершения преступления и ее пожилой возраст.