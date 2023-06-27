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Предпринимательница из Екатеринбурга недоплатила таможенный платеж на 33 млн рублей

27 июня 2023, 08:45
Фото: 1MI
В Екатеринбурге судят предпринимательницу за неуплату таможенных платежей в особо крупном размере. Директора коммерческой организации осудили на 18 месяцев лишения свободы.

Известно, что госпредприятие заказало у директора покупку в Евросоюзе и доставку на Урал станка для машиностроения. Заказчик оплатил все расходы.

Однако предпринимательница решила присвоить себе 33 миллиона рублей, поэтому она поделила станок на пять частей и решила провезти их под видом комплектующих и запасных частей. Таким образом она решила сэкономить на госпошлине.

Но преступное действо раскрыли таможенники, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. Также им удалось доказать преступный умысел женщины. В результате она доначислила всю сумму в федеральный бюджет.

По решению суда для предпринимательницы был отменен срок лишения свободы, учитывая давность совершения преступления и ее пожилой возраст.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Таможня#Госпошлина#Обогащение#Доставка#Криминал
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