О гринвошинге или зеленом камуфляже журналистам TagilCity.ru рассказала главный редактор издания «Экология России» Ольга Стрелкова. Она отметила, что гринвошинг — это пиар-ход, когда компания прикрывается заботой об экологии, на самом деле не делает для этого ничего. Или же когда предприятие одной рукой помогает природе, а другой загрязняет ее.