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Путин высказался после мятежа, а в Екатеринбурге активно ищут 6-летнего мальчика

27 июня 2023, 15:04
Фото: Midjourney
Путин высказался после мятежа, а в Екатеринбурге активно ищут 6-летнего мальчика. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 27 июня.

О гринвошинге или зеленом камуфляже журналистам TagilCity.ru рассказала главный редактор издания «Экология России» Ольга Стрелкова. Она отметила, что гринвошинг — это пиар-ход, когда компания прикрывается заботой об экологии, на самом деле не делает для этого ничего. Или же когда предприятие одной рукой помогает природе, а другой загрязняет ее.

Что такое гринвошинг и если ли он в Нижнем Тагиле?
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В Верхней Салде новый глава города. Им был выбран Александр Маслов, который с марта этого года исполнял обязанности мэра. К работе в новой должности он приступил с 27 июня.

Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова
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После мятежа «вагнеровцев» Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он поблагодарил россиян за поддержку, представителей ЧВК — за отсутствие кровопролития, а Александра Лукашенко — за помощь.

ЧВК «Вагнер», Лукашенко и погибшие летчики: о чем говорил Путин в обращении ВИДЕО
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Шестилетнего Далера Бабиева продолжают искать в Екатеринбурге. Он ушел из дома ранним утром 26 июня. Похожего на Далера мальчика видели в парке на Селькоровской. Опекун ребенка рассказала, что у мальчика может быть психическое отклонение, он нуждается в помощи.

Поиски 6-летнего мальчика в Екатеринбурге. Что известно на данный момент
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26 июня скончался староста поселка Анатольская села Николо-Павловское Борис Панов. Он был директором ООО «Уралмагистраль». С 2007 года мужчина входил в союз торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила.

Умер глава поселка под Нижним Тагилом
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