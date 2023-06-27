Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
О гринвошинге или зеленом камуфляже журналистам TagilCity.ru рассказала главный редактор издания «Экология России» Ольга Стрелкова. Она отметила, что гринвошинг — это пиар-ход, когда компания прикрывается заботой об экологии, на самом деле не делает для этого ничего. Или же когда предприятие одной рукой помогает природе, а другой загрязняет ее.
В Верхней Салде новый глава города. Им был выбран Александр Маслов, который с марта этого года исполнял обязанности мэра. К работе в новой должности он приступил с 27 июня.
После мятежа «вагнеровцев» Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он поблагодарил россиян за поддержку, представителей ЧВК — за отсутствие кровопролития, а Александра Лукашенко — за помощь.
Шестилетнего Далера Бабиева продолжают искать в Екатеринбурге. Он ушел из дома ранним утром 26 июня. Похожего на Далера мальчика видели в парке на Селькоровской. Опекун ребенка рассказала, что у мальчика может быть психическое отклонение, он нуждается в помощи.
26 июня скончался староста поселка Анатольская села Николо-Павловское Борис Панов. Он был директором ООО «Уралмагистраль». С 2007 года мужчина входил в союз торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила.