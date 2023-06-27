Сбивший 3 пешеходов водитель в Екатеринбурге не смог выйти на свободу

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
ДТП случилось в ноябре 2018 года, когда обвиняемый управлял автомобилем и выехал на тротуар по улице Фурманова. Он на большой скорости сбил мужчину и женщину с двухлетним мальчиком. Все получили тяжелые травмы.
Фигурант уголовного дела отбыл лишь часть наказания — почти два года. Сейчас он попытался выйти на свободу, но представитель прокуратуры выступил против условно-досрочного освобождения. Якобы он проявлял нестабильное поведение в период отбывания наказания.
Также в надзорном ведомстве добавили, что осужденный не принял самостоятельно добровольных мер для погашение вреда, причиненного потерпевшим. В результате ходатайство отклонили.