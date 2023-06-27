Сбивший 3 пешеходов водитель в Екатеринбурге не смог выйти на свободу

Сегодня в Чкаловском райсуде Екатеринбурга состоялся процесс из-за ходатайства об условно-досрочном освобождении Владимира Пузырева. В 2021 году его признали виновным в причинении умышленного тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. За сбитых пешеходов он получил 6,5 года колонии строгого режима.