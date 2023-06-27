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Сбивший 3 пешеходов водитель в Екатеринбурге не смог выйти на свободу

27 июня 2023, 13:58
Фото: 1MI
Сегодня в Чкаловском райсуде Екатеринбурга состоялся процесс из-за ходатайства об условно-досрочном освобождении Владимира Пузырева. В 2021 году его признали виновным в причинении умышленного тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. За сбитых пешеходов он получил 6,5 года колонии строгого режима.

ДТП случилось в ноябре 2018 года, когда обвиняемый управлял автомобилем и выехал на тротуар по улице Фурманова. Он на большой скорости сбил мужчину и женщину с двухлетним мальчиком. Все получили тяжелые травмы.

Фигурант уголовного дела отбыл лишь часть наказания — почти два года. Сейчас он попытался выйти на свободу, но представитель прокуратуры выступил против условно-досрочного освобождения. Якобы он проявлял нестабильное поведение в период отбывания наказания.

Также в надзорном ведомстве добавили, что осужденный не принял самостоятельно добровольных мер для погашение вреда, причиненного потерпевшим. В результате ходатайство отклонили.

Шесть лет тюрьмы получил сбивший троих пешеходов в Екатеринбурге водитель
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