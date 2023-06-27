Семью питбулей при смерти спасли из запертой квартиры в Екатеринбурге

Приставам пришлось вскрывать жилье. Внутри они увидели четырех изнеможденных питбулей. Двое из них — щенки. В жилье отсутствовали вода и корм. Животные не двигались и не выказывали реакции на пришедших. Их состояние оценивалось как тяжелое, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.