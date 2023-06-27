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Семью питбулей при смерти спасли из запертой квартиры в Екатеринбурге

27 июня 2023, 05:08
Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге семью питбулей без еды и воды заперли в квартире хозяева

Семью питбулей от смерти в запертой квартире спасли судебные приставы в Екатеринбурге. Они пришли, чтобы выселить женщину по решению суда. Однако дома ее не оказалось.

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга приставы вели исполнительное производство о выселении жительницы одного из домов. Она продала свою квартиру, но новому владельцу пришлось обращаться в суд с требованием об освобождении помещения.

Приставам пришлось вскрывать жилье. Внутри они увидели четырех изнеможденных питбулей. Двое из них — щенки. В жилье отсутствовали вода и корм. Животные не двигались и не выказывали реакции на пришедших. Их состояние оценивалось как тяжелое, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Также в квартире был беспорядок. Животных никто не выгуливал. Щенки находились на лавке на кухне, а взрослые собаки расположились на полке встроенного шкафа.

В результате вместе с новым владельцем квартиры были вызваны ветеринар и кинолог. Они забрали животных в клинику на лечение.

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#Ирина Кирилова#Животные#Собаки#Квартира#Приставы#Природа#Екатеринбург
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