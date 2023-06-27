Семью питбулей при смерти спасли из запертой квартиры в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга приставы вели исполнительное производство о выселении жительницы одного из домов. Она продала свою квартиру, но новому владельцу пришлось обращаться в суд с требованием об освобождении помещения.
Приставам пришлось вскрывать жилье. Внутри они увидели четырех изнеможденных питбулей. Двое из них — щенки. В жилье отсутствовали вода и корм. Животные не двигались и не выказывали реакции на пришедших. Их состояние оценивалось как тяжелое, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.
Также в квартире был беспорядок. Животных никто не выгуливал. Щенки находились на лавке на кухне, а взрослые собаки расположились на полке встроенного шкафа.
В результате вместе с новым владельцем квартиры были вызваны ветеринар и кинолог. Они забрали животных в клинику на лечение.