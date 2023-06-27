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Published Сегодня, 06:36

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Сосед разобрал дом и отвез бревна к контейнерной площадке — разве так можно?

27 июня 2023, 06:36
Фото: tagilcity.ru
Правила утилизации отходов от демонтажа строений давно вызывают вопросы у жителей Свердловской области. Редакция TagilCity.ru выяснила, как избавиться от такого мусора, чтобы не навлечь на себя гнев соседей и не нарушить правила сбора отходов.

Бревна, шифер, трубы, остатки перекрытий, кирпичи и другие отходы, образованные при демонтаже и капитальном ремонте помещений, относятся к строительным. По действующим правилам их нельзя складировать и вывозить вместе с твердыми коммунальными отходами.

Единственный законный вариант соблюдения правил — подача заявки в специализированную компанию. Жители многоквартирных домов могут обратиться за помощью в свою управляющую организацию. Управляющие компании часто заключают договоры с организациями, которые утилизируют мусор. В новостройках контейнеры для строительного мусора, как правило, устанавливают заранее.

Жители частного сектора могут заказать услугу самостоятельно. Главное, убедиться, что у исполнителя, который будет выполнять заказ, есть соответствующая лицензия на транспортировку строительных отходов. Это гарантирует, что ваш старый сарай или печка окажутся не в лесу или рядом с соседней контейнерной площадкой, а на полигоне.

При соблюдении этих правил проблем с вывозом отходов с контейнерных площадок не возникнет, а значит чистота и порядок в зоне сбора ТКО обеспечена.

Дополнительные вопросы по вывозу ТКО или другой работе регионального оператора можно задать с 8.00 до 20.00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

Выдержка из Федерального классификационного каталога отходов (ФККО) по видам отходов, образующимся в ходе текущего и капитального ремонта помещения

К отходам от текущего ремонта относятся отходы, образуемые в результате ремонта с целью восстановления исправности (работоспособности) конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей. Отходы текущего ремонта относятся к ТКО и могут быть размещены на контейнерной площадке.

Отходы, образованные при покраске:

  • Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более),
  • Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%),
  • Пневмораспылители, отработанные при окрасочных работах (содержание лакокрасочных материалов менее 5%),
  • Шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами,
  • Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол,
  • Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более),
  • Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%),
  • Смесь лакокрасочных материалов обводненная,
  • Прочие отходы связанные с окраской,
  • Обои,
  • Отходы электропроводки,
  • Электроприборы утратившие свои потребительские свойства.

Отходы, образованные при ремонте стен, потолков и перегородок:

  • Штукатурка, шпаклевка, грунтовка утратившая потребительские свойства,
  • Отходы бентонитовой глины при ремонтно-строительных работах,
  • Отходы шпатлевки,
  • Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные,
  • Пыль шлифовки загрунтованных поверхностей, содержащая алкидные, меламиновые смолы.

Отходы, образованные при замене и ремонте покрытий полов:

  • Отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные,
  • Отходы линолеума незагрязненные,
  • Напольные покрытия: доска, ламинат, пробковые покрытия, паркет и прочее.

Под капитальным ремонтом здания понимается ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.

Отходы капитального ремонта относятся к строительным и не должны размещаться на контейнерной площадке.

Строительные отходы, которые нельзя размещать на площадках ТКО:

  • Отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные,
  • Отходы извести гашеной в кусковой форме при ремонтно-строительных работах,
  • Отходы цемента в кусковой форме,
  • Отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций,
  • Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме,
  • Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений,
  • Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме,
  • Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций,
  • Лом строительного кирпича незагрязненный,
  • Лом черепицы, керамики незагрязненный,
  • Отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций,
  • Обрезь и лом гипсокартонных листов,
  • Лом пазогребневых плит незагрязненный,
  • Отходы гипса при ремонтно-строительных работах,
  • Лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах,
  • Лом и отходы минераловолокнистых потолочных плит на основе перлита, пригодные для утилизации,
  • Отходы битума нефтяного строительного,
  • Отходы битумной изоляции трубопроводов,
  • Отходы пропитки битумной для упрочнения асфальтобетонного покрытия,
  • Отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов,
  • Отходы рубероида и толи,
  • Отходы изопласта незагрязненные,
  • Отходы строительных материалов на основе стеклоизола незагрязненные,
  • Отходы гидроизоляционных материалов на основе стекловолокна и синтетического каучука,
  • Отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций,
  • Отходы полимерного антикоррозийного рулонного покрытия для защиты трубопроводов,
  • Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид,
  • Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном,
  • Отходы дублированных текстильных материалов для строительства, загрязненных цементом, бетоном, строительным раствором,
  • Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений,
  • Пыль полиуретана при резке панелей с полиуретановым утеплителем,
  • Отходы мела в кусковой форме при ремонтно-строительных работах,
  • Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ,
  • Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности,
  • Отходы керамики и фарфора при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению.
#Свердловская область#Экология#Анастасия Имамахметова#Вывоз мусора#Вывоз ТБО#ТКО#Строительный мусор#Утилизация
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