Сосед разобрал дом и отвез бревна к контейнерной площадке — разве так можно?

Жители частного сектора могут заказать услугу самостоятельно. Главное, убедиться, что у исполнителя, который будет выполнять заказ, есть соответствующая лицензия на транспортировку строительных отходов. Это гарантирует, что ваш старый сарай или печка окажутся не в лесу или рядом с соседней контейнерной площадкой, а на полигоне.