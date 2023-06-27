Сосед разобрал дом и отвез бревна к контейнерной площадке — разве так можно?

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
Бревна, шифер, трубы, остатки перекрытий, кирпичи и другие отходы, образованные при демонтаже и капитальном ремонте помещений, относятся к строительным. По действующим правилам их нельзя складировать и вывозить вместе с твердыми коммунальными отходами.
Единственный законный вариант соблюдения правил — подача заявки в специализированную компанию. Жители многоквартирных домов могут обратиться за помощью в свою управляющую организацию. Управляющие компании часто заключают договоры с организациями, которые утилизируют мусор. В новостройках контейнеры для строительного мусора, как правило, устанавливают заранее.
Жители частного сектора могут заказать услугу самостоятельно. Главное, убедиться, что у исполнителя, который будет выполнять заказ, есть соответствующая лицензия на транспортировку строительных отходов. Это гарантирует, что ваш старый сарай или печка окажутся не в лесу или рядом с соседней контейнерной площадкой, а на полигоне.
При соблюдении этих правил проблем с вывозом отходов с контейнерных площадок не возникнет, а значит чистота и порядок в зоне сбора ТКО обеспечена.
Дополнительные вопросы по вывозу ТКО или другой работе регионального оператора можно задать с 8.00 до 20.00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.
К отходам от текущего ремонта относятся отходы, образуемые в результате ремонта с целью восстановления исправности (работоспособности) конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей. Отходы текущего ремонта относятся к ТКО и могут быть размещены на контейнерной площадке.
Под капитальным ремонтом здания понимается ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.
Отходы капитального ремонта относятся к строительным и не должны размещаться на контейнерной площадке.