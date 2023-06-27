tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Изображение материала

Студентов из Екатеринбурга арестовали на 7 суток за фото в интернете

27 июня 2023, 12:02
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали студентов Уральского университета путей и сообщений. Внимание сотрудников ФСБ они привлекли из-за размещения логотипа экстремистов в интернете.

Молодые люди сидели на паре в университете 31 марта. Они поставили на аватар одного из пользователей в локальной интернет-сети фото шеврона батальона «Азов*».

В результате студенов задержали 20 июня, а спустя сутки — арестовали за производство и распространение экстремистских материалов. Студенты свою вину признали и раскаялись в содеянном.

*признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России

Читайте также:
Экс-президент Кыргызстана впервые за 20 лет приедет в ЕкатеринбургВооруженные люди пришли к представителям ЧВК «Вагнер» в ЕкатеринбургеЧисло отравившихся курсантов в Екатеринбурге возросло до 82 человек
#Марина Шорина#Екатеринбург#Свердловская область#Студенты#Вуз#Университет#ФСБ#Компьютер#Криминал
Подпишитесь
Почетный гражданин, ты у нас теперь один? Депутаты Нижнего Тагила выберут без выбора
Сегодня, 14:01
Что такое гринвошинг и если ли он в Нижнем Тагиле?
Сегодня, 09:15
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и вред ЕВРАЗ НТМК во время НМУ
Вчера, 09:22
Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова
Сегодня, 07:47
ЧВК «Вагнер», Лукашенко и погибшие летчики: о чем говорил Путин в обращении ВИДЕО
Вчера, 19:41
Умер глава поселка под Нижним Тагилом
Сегодня, 07:25