Студентов из Екатеринбурга арестовали на 7 суток за фото в интернете

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Молодые люди сидели на паре в университете 31 марта. Они поставили на аватар одного из пользователей в локальной интернет-сети фото шеврона батальона «Азов*».
В результате студенов задержали 20 июня, а спустя сутки — арестовали за производство и распространение экстремистских материалов. Студенты свою вину признали и раскаялись в содеянном.
*признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России