«Цифровой архиватор»: нейрохирург раскрыл удивительные способности мозга человека

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Ученые обнаружили эти «чудеса», и Савинков поделился своими знаниями в интервью для интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Согласно мнению эксперта, восприятие человека контролируется различными областями мозга, что может приводить к разрыву между сознанием и комплексным восприятием.
«Человек иногда может замечать вещи, не осознавая этого в момент их происхождения. Сознание работает не прямо, а через некоторое время, когда нужна соответствующая информация, она автоматически появляется», — рассказал Савинков.
Он привел в пример Шерлока Холмса, литературного персонажа, созданного Артуром Конан-Дойлем. Холмс обладал подобным талантом, способностью вспоминать детали, такие как количество ступеней в здании или фаза Луны в определенный момент.
Савинков также отметил удивительную способность мозга запоминать информацию в неограниченных объемах.