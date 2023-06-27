tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

«Цифровой архиватор»: нейрохирург раскрыл удивительные способности мозга человека

27 июня 2023, 13:43
Нейрохирург по имени Павел Савинков рассказал о потрясающих способностях, которыми обладает человеческий мозг, и которых мы сами не осознаем.

Ученые обнаружили эти «чудеса», и Савинков поделился своими знаниями в интервью для интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Согласно мнению эксперта, восприятие человека контролируется различными областями мозга, что может приводить к разрыву между сознанием и комплексным восприятием.

«Человек иногда может замечать вещи, не осознавая этого в момент их происхождения. Сознание работает не прямо, а через некоторое время, когда нужна соответствующая информация, она автоматически появляется», — рассказал Савинков.

Он привел в пример Шерлока Холмса, литературного персонажа, созданного Артуром Конан-Дойлем. Холмс обладал подобным талантом, способностью вспоминать детали, такие как количество ступеней в здании или фаза Луны в определенный момент.

Савинков также отметил удивительную способность мозга запоминать информацию в неограниченных объемах.

Подпишитесь
Почетный гражданин, ты у нас теперь один? Депутаты Нижнего Тагила выберут без выбора
Сегодня, 14:01
Что такое гринвошинг и если ли он в Нижнем Тагиле?
Сегодня, 09:15
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и вред ЕВРАЗ НТМК во время НМУ
Вчера, 09:22
Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова
Сегодня, 07:47
ЧВК «Вагнер», Лукашенко и погибшие летчики: о чем говорил Путин в обращении ВИДЕО
Вчера, 19:41
Умер глава поселка под Нижним Тагилом
Сегодня, 07:25