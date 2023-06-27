В 2,5 раза выросло число подделки молочных продуктов в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
На данный момент этот показатель составил 22%, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Чаще всего подделывают «молочку» путем замены жира молочного продуктом другого происхождения.
В основном фальсифицируют сливочное масло. При этом он делается как на свердловском предприятии, так и в соседних регионах — Челябинской области и Башкирии. Рост подделок связывают с мораторием на проведение проверок малого и среднего бизнеса.
В конце мая Россельхознадзор нашел в Свердловской области поддельный сыр из Башкирии. В нем были растительные жиры, которых там быть не должно. Название марки неизвестно.