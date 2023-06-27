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В 2,5 раза выросло число подделки молочных продуктов в Свердловской области

27 июня 2023, 11:34
Фото: 1MI
С января по май 2023 года зафиксировали рекорды по подделке молочной продукции. В предыдущие годы не соответствовало пробам примерно 8,6-8,8% товара.

На данный момент этот показатель составил 22%, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Чаще всего подделывают «молочку» путем замены жира молочного продуктом другого происхождения.

В основном фальсифицируют сливочное масло. При этом он делается как на свердловском предприятии, так и в соседних регионах — Челябинской области и Башкирии. Рост подделок связывают с мораторием на проведение проверок малого и среднего бизнеса.

В конце мая Россельхознадзор нашел в Свердловской области поддельный сыр из Башкирии. В нем были растительные жиры, которых там быть не должно. Название марки неизвестно.

Поддельный сыр из Башкирии обнаружен в Свердловской области
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#Марина Шорина#Свердловская область#Общество#Молочная продукция#Фальсификат#Подделка#Россельхознадзор
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