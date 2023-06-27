В России прекращено дело о вооруженном мятеже

27 июня в России прекратили уголовное дело о вооруженном мятеже, который произошел 24 июня. Возбуждали дело в отношении Евгения Пригожина в ФСБ, они же и сообщили о его прекращении.

Сюжет Мятеж 24 июня 2023 года