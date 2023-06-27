В России прекращено дело о вооруженном мятеже

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Представители ведомства отметили, что участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.
Также известно, что в настоящий момент проводится подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил. Об этом рассказали в Минобороны России.
Напомним, что мятеж произошел 24 июня. Тогда представители частной военной компании заявили о том, что идут из Ростова-на Дону на Москву. Президент РФ назвал произошедшее предательством.