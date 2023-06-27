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В России прекращено дело о вооруженном мятеже

27 июня 2023, 09:23
Фото: 1MI
27 июня в России прекратили уголовное дело о вооруженном мятеже, который произошел 24 июня. Возбуждали дело в отношении Евгения Пригожина в ФСБ, они же и сообщили о его прекращении.

Представители ведомства отметили, что участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

Также известно, что в настоящий момент проводится подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил. Об этом рассказали в Минобороны России.

Напомним, что мятеж произошел 24 июня. Тогда представители частной военной компании заявили о том, что идут из Ростова-на Дону на Москву. Президент РФ назвал произошедшее предательством.

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#Елена Озерова#Уголовное дело#Мятеж#ЧВК#Происшествия#Мятеж 24 июня 2023 года
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