Ветреная погода без осадков в Свердловской области сохранится до середины недели

Так, 27 июня 2023 года в регионе значительных осадков не ожидается. Прогнозируется переменная облачность, дневная температура воздуха будет достигать +22 градуса. Также ожидается северный ветер с порывами до девяти метров в секунду, рассказали в УГМС.