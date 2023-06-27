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Ветреная погода без осадков в Свердловской области сохранится до середины недели

27 июня 2023, 04:07
Фото: Midjourney
В Свердловской области до середины недели сохранится температура воздуха до +24 градусов, также не ожидаются осадки.

Так, 27 июня 2023 года в регионе значительных осадков не ожидается. Прогнозируется переменная облачность, дневная температура воздуха будет достигать +22 градуса. Также ожидается северный ветер с порывами до девяти метров в секунду, рассказали в УГМС.

28 июня сохранится аналогичная погода — переменная облачность и отсутствие значительных осадков. Ночью столбики термометров снизятся до +12… +14 градусов, а днем повысятся до +22… +24 градусов. Порывы западного ветра до 4-9 метров в секунду.

При этом свердловский синоптик Алексей Пулин отметил, что к концу недели температура в области вернется в климатическую норму, а в первых числах июля превысит средний уровень.

Напомним, ранее в УГМС объявили о штормовом предупреждении в Свердловской области.

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Прогноз погоды#Температура воздуха#Ветер#Осадки#Природа
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