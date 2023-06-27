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Заработал Центр развития бокса в Каменске-Уральском

27 июня 2023, 14:35
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском состоялось торжественное открытие Центра развития бокса.

Присутствовавший на церемонии открытия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заметил, что в регионе подобных центров может быть не менее шести.

Так, в настоящее время стоит вопрос о строительстве центра в Екатеринбурге, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Видео: Департамент информационной политики Свердловской области

В этот же день в центре состоялся чемпионат УрФО по боксу среди мужчин 19-40 лет. Спортивное мероприятие будет продолжаться до 30 июня 2023 года.

Талисманом спорткомплекса стала «золотая перчатка».

Напомним, скоро в Нижнем Тагиле возобновит работу ГДДЮТ после капитального ремонта.

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