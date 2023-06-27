Заработал Центр развития бокса в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Присутствовавший на церемонии открытия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заметил, что в регионе подобных центров может быть не менее шести.
Так, в настоящее время стоит вопрос о строительстве центра в Екатеринбурге, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
В этот же день в центре состоялся чемпионат УрФО по боксу среди мужчин 19-40 лет. Спортивное мероприятие будет продолжаться до 30 июня 2023 года.
Талисманом спорткомплекса стала «золотая перчатка».
Напомним, скоро в Нижнем Тагиле возобновит работу ГДДЮТ после капитального ремонта.