Жестокая драка-девочек-подростков на парковке ТЦ в Екатеринбурге попала на видео

Одна из девочек села на пострадавшую и избивала кулаками. Еще двое подростков в это время пинали ее ногами. За кадром смеялась четвертая участница конфликта. При этом в руках у жертвы был перцовый баллончик. До произошедшего она распылила его одной из девочек в лицо.