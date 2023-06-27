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Жестокая драка-девочек-подростков на парковке ТЦ в Екатеринбурге попала на видео

27 июня 2023, 05:53
Фото: tagilcity.ru

Три девочки-подростка жестко избили сверстницу на парковке ТЦ в Екатеринбурге

Компания девочек-подростков жестко избила сверстницу на парковке ТЦ Veer Mall в Екатеринбурге. Инцидент записала одна из участниц потасовки.

Одна из девочек села на пострадавшую и избивала кулаками. Еще двое подростков в это время пинали ее ногами. За кадром смеялась четвертая участница конфликта. При этом в руках у жертвы был перцовый баллончик. До произошедшего она распылила его одной из девочек в лицо.

В кадре главная нападавшая говорит, что перцовку у пострадавшей они забирают. После этого та девочка, которая снимала происходящее на камеру забрала баллон, сообщается в Telegram-канале «Бандитский ЕКБ».

По данным полиции инцидент случился еще в конце марта, но видео проникло в интернет только сейчас. О случившемся правоохранителям было ничего не известно.

В полиции отметили, что никто из участников не обращался в полицию. Однако по информации из соцсетей будет проведена проверка.

Напомним, в начале мая в Нижнем Тагиле тоже была ситуация с избиением подростков. Тогда троих детей поставили на колени, плевали им в лицо и избивали руками и ногами.

Подростки ставили на колени и били сверстников в Нижнем Тагиле
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