Жестокая драка-девочек-подростков на парковке ТЦ в Екатеринбурге попала на видео

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Одна из девочек села на пострадавшую и избивала кулаками. Еще двое подростков в это время пинали ее ногами. За кадром смеялась четвертая участница конфликта. При этом в руках у жертвы был перцовый баллончик. До произошедшего она распылила его одной из девочек в лицо.
В кадре главная нападавшая говорит, что перцовку у пострадавшей они забирают. После этого та девочка, которая снимала происходящее на камеру забрала баллон, сообщается в Telegram-канале «Бандитский ЕКБ».
По данным полиции инцидент случился еще в конце марта, но видео проникло в интернет только сейчас. О случившемся правоохранителям было ничего не известно.
В полиции отметили, что никто из участников не обращался в полицию. Однако по информации из соцсетей будет проведена проверка.
Напомним, в начале мая в Нижнем Тагиле тоже была ситуация с избиением подростков. Тогда троих детей поставили на колени, плевали им в лицо и избивали руками и ногами.