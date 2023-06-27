Житель Екатеринбурга получил стекла вместо телевизора

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Как рассказал пострадавший, заказ он сделал на одном из маркетплейсов. Заказ оформлял с доставкой на дом. Доставку задержали на один день, а пришедший курьер буквально на пороге квартиры вручил ему коробку и сразу же убежал. При этом он даже не поздоровался, утверждает покупатель плазмы, пишет Е1.
Однако курьер успел попросить мужчину подписать документы о том, что заказ получен. Он подписал, и уже после ухода курьера вскрыл посылку и увидел разбитый телевизор. По словам покупателя, вся коробка была заполнена осколками.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга заказала на Wildberries сумку за рекордно низкую цену менее чем в 100 рублей, но вместо этого ей прислали патчи. Также ранее другой житель заказал на Ozon две пары обуви, но ему прислали мертвую мышь.