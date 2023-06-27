Житель Екатеринбурга получил стекла вместо телевизора

Как рассказал пострадавший, заказ он сделал на одном из маркетплейсов. Заказ оформлял с доставкой на дом. Доставку задержали на один день, а пришедший курьер буквально на пороге квартиры вручил ему коробку и сразу же убежал. При этом он даже не поздоровался, утверждает покупатель плазмы, пишет Е1.