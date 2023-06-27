tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Изображение материала

Житель Екатеринбурга получил стекла вместо телевизора

27 июня 2023, 07:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина решил сэкномить на покупке телевизора и заказал его через интернет. В результате курьер принес ему разбитую плазму.

Как рассказал пострадавший, заказ он сделал на одном из маркетплейсов. Заказ оформлял с доставкой на дом. Доставку задержали на один день, а пришедший курьер буквально на пороге квартиры вручил ему коробку и сразу же убежал. При этом он даже не поздоровался, утверждает покупатель плазмы, пишет Е1.

Однако курьер успел попросить мужчину подписать документы о том, что заказ получен. Он подписал, и уже после ухода курьера вскрыл посылку и увидел разбитый телевизор. По словам покупателя, вся коробка была заполнена осколками.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга заказала на Wildberries сумку за рекордно низкую цену менее чем в 100 рублей, но вместо этого ей прислали патчи. Также ранее другой житель заказал на Ozon две пары обуви, но ему прислали мертвую мышь.

Патчи вместо сумки получила на Wildberries жительница Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Мертвую мышь от Ozon получил житель Екатеринбурга вместо обувиЖитель Екатеринбурга потерял семь тысяч после заказа корма для кота на Wildberries
#Елена Озерова#Екатеринбург#Телевизор#Плазма#Доставка#Осколки#Происшествия
Подпишитесь
Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова
Сегодня, 07:47
Что такое гринвошинг и если ли он в Нижнем Тагиле?
Сегодня, 09:15
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и вред ЕВРАЗ НТМК во время НМУ
Вчера, 09:22
Уроженец Нижнего Тагила застрял в больнице после страшного ДТП в Тайланде
21 июня 09:54
ЧВК «Вагнер», Лукашенко и погибшие летчики: о чем говорил Путин в обращении ВИДЕО
Вчера, 19:41
Умер глава поселка под Нижним Тагилом
Сегодня, 07:25