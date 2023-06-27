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Житель Камышлова избил мать-пенсионерку. Он чуть не сломал ей челюсть

27 июня 2023, 05:13
Фото: 1MI

Житель Камышлова избил мать-пенсионерку

Ранее судимый житель Камышлова снова попал в колонию. Причиной стало избиение матери-пенсионерке. Женщине 77 лет.

Мужчина был признан виновным в совершении насильственных действий. В суде обвинение представило доказательства, что причиной избиения стала личная неприязнь. В частности, подсудимый ударил мать кулаков по затылку, а затем правой рукой схватил за челюсть и сдавил. От этого женщина испытала сильную боль.

После освобождения из колонии в последний раз женщина пустила сына в дом. Однако он ее избил. В результате суд приговорил мужчину к двум годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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#Ирина Кирилова#Пенсионер#Избиение#Нападение#Рецидивист#Криминал#Камышорв
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