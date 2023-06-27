Житель Камышлова избил мать-пенсионерку. Он чуть не сломал ей челюсть

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Мужчина был признан виновным в совершении насильственных действий. В суде обвинение представило доказательства, что причиной избиения стала личная неприязнь. В частности, подсудимый ударил мать кулаков по затылку, а затем правой рукой схватил за челюсть и сдавил. От этого женщина испытала сильную боль.
После освобождения из колонии в последний раз женщина пустила сына в дом. Однако он ее избил. В результате суд приговорил мужчину к двум годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.