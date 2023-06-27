Жителей Свердловской области на три дня отключат от газа

Газоснабжение в селе Бараба ограничат в домах на улицах Лесная, 8 марта, Ленина, Лесной переулок, Молодежная, Восточная, Октябрьская, Советская и Седова. А в Каменноозерском отключение ожидается в домах на улицах Ленина, Мира, Космонавтов и 8 марта.