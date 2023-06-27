Жителей Свердловской области на три дня отключат от газа

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:56
Временное отключение планируется в связи с проведением планового капремонта на газораспределительных сетях, рассказали в пресс-службе Богдановича.
Газоснабжение в селе Бараба ограничат в домах на улицах Лесная, 8 марта, Ленина, Лесной переулок, Молодежная, Восточная, Октябрьская, Советская и Седова. А в Каменноозерском отключение ожидается в домах на улицах Ленина, Мира, Космонавтов и 8 марта.
Подача газа возобновится вечером 14 июля.
Напомним, временное прекращение газоснабжения было 19–22 июня 2023 года в Нижнем Тагиле на ГГМ из-за проводившихся работ на сетях.