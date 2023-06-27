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Жителей Свердловской области на три дня отключат от газа

27 июня 2023, 05:56
Фото: 1MI
Жителям сел Каменноозерское и Бараба Богдановичского ГО в Свердловской области отключат подачу газа 11–14 июля 2023 года.

Временное отключение планируется в связи с проведением планового капремонта на газораспределительных сетях, рассказали в пресс-службе Богдановича.

Газоснабжение в селе Бараба ограничат в домах на улицах Лесная, 8 марта, Ленина, Лесной переулок, Молодежная, Восточная, Октябрьская, Советская и Седова. А в Каменноозерском отключение ожидается в домах на улицах Ленина, Мира, Космонавтов и 8 марта.

Подача газа возобновится вечером 14 июля.

Напомним, временное прекращение газоснабжения было 19–22 июня 2023 года в Нижнем Тагиле на ГГМ из-за проводившихся работ на сетях.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#ГАЗ#Отключение#Ремонтные работы#ГАЗЭКС#Село#Газоснабжение#ЖКХ#Общество
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