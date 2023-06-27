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Жители Екатеринбурга пожаловались на укутанный пленкой дом

27 июня 2023, 13:39
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга полгода живут в 26-этажном доме на Широкой Речке, который укутан пленкой с 10 по 25 этаж.

В начале 2023 года застройщик пообещал жильцам убрать пленку весной, но до сих пор этого не сделал. По словам местных жителей, он сейчас возлагает обязанности на управляющую компанию, а управляющая компания, в свою очередь, перекладывает работу на застройщика, пишет Е1.

В пресс-службе строительной компании заявили, что работу отдали альпинистам, которые должны снять с дома пленку к концу июля 2023 года.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле в одной из жилых квартир на Сухоложском поселке рухнул потолок после потопа из-за дождей. Хозяйка пострадавшего жилья обратилась в управляющую компанию.

Потолок рухнул в квартире в Нижнем Тагиле
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