Жители Екатеринбурга пожаловались на укутанный пленкой дом

В начале 2023 года застройщик пообещал жильцам убрать пленку весной, но до сих пор этого не сделал. По словам местных жителей, он сейчас возлагает обязанности на управляющую компанию, а управляющая компания, в свою очередь, перекладывает работу на застройщика, пишет Е1.