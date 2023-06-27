Жители Екатеринбурга пожаловались на укутанный пленкой дом

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В начале 2023 года застройщик пообещал жильцам убрать пленку весной, но до сих пор этого не сделал. По словам местных жителей, он сейчас возлагает обязанности на управляющую компанию, а управляющая компания, в свою очередь, перекладывает работу на застройщика, пишет Е1.
В пресс-службе строительной компании заявили, что работу отдали альпинистам, которые должны снять с дома пленку к концу июля 2023 года.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле в одной из жилых квартир на Сухоложском поселке рухнул потолок после потопа из-за дождей. Хозяйка пострадавшего жилья обратилась в управляющую компанию.