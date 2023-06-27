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Жители Нижнего Тагила жалуются на соседку с агрессивной собакой

27 июня 2023, 05:45
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на соседку с агрессивной собакой. Животное выгуливают прямо в подъезде, из-за чего общедомовая территория неприятно пахнет и загрязняется.

Автор публикации в группе «Инцидент Нижний Тагил» рассказала, что они недавно переехали в дом — его адрес не уточняется. Женщина пенсионного возраста выгуливает собаку в подъезде по три раза в день. Из-за этого питомец считает, что данная территория предназначена для туалета, а на улице он просто гуляет. На лестничных клетках лежат собачьи фекалии.

Кроме того, хозяйка выводит собаку без намордника и ошейника. Она при виде жильцов рычит и кидается на окружающих.

На вопрос, почему без намордника и поводка, ее ответ, она срывается с него. Я предложила купить шлейку, она сказала не будет одевать. так как тащить собаку не в силах, она рычит, — пояснила соседка.

В результате жильцы вынуждены жить с вонью, которую тянет и в квартиры. Они не знают, какой выход есть в данной ситуации.

Видео: Соцсети
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