Жители Нижнего Тагила жалуются на соседку с агрессивной собакой

Автор публикации в группе «Инцидент Нижний Тагил» рассказала, что они недавно переехали в дом — его адрес не уточняется. Женщина пенсионного возраста выгуливает собаку в подъезде по три раза в день. Из-за этого питомец считает, что данная территория предназначена для туалета, а на улице он просто гуляет. На лестничных клетках лежат собачьи фекалии.