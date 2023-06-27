Жители Нижнего Тагила жалуются на соседку с агрессивной собакой

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Автор публикации в группе «Инцидент Нижний Тагил» рассказала, что они недавно переехали в дом — его адрес не уточняется. Женщина пенсионного возраста выгуливает собаку в подъезде по три раза в день. Из-за этого питомец считает, что данная территория предназначена для туалета, а на улице он просто гуляет. На лестничных клетках лежат собачьи фекалии.
Кроме того, хозяйка выводит собаку без намордника и ошейника. Она при виде жильцов рычит и кидается на окружающих.
На вопрос, почему без намордника и поводка, ее ответ, она срывается с него. Я предложила купить шлейку, она сказала не будет одевать. так как тащить собаку не в силах, она рычит, — пояснила соседка.
В результате жильцы вынуждены жить с вонью, которую тянет и в квартиры. Они не знают, какой выход есть в данной ситуации.