Жителям Свердловской области снова стали приходить повестки

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:35
В самих повестках указано, что явиться в военкомат необходимо для уточнения данных по воинскому учету, рассказали очевидцы.
В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что такая проверка — обычная процедура, которая проводилась всегда. Также в ведомстве отметили, что с мобилизацией и СВО это не связано, пишет Е1.
Напомним, Минобороны РФ собирается ввести возможность ставить граждан на воинский учет удаленно. Также дистанционно будут производиться снятие с учета и внесение корректировок в документы.