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Жителям Свердловской области снова стали приходить повестки

27 июня 2023, 03:35
Фото: 1MI
Мужчин в Свердловской области просят прийти в военкоматы.

В самих повестках указано, что явиться в военкомат необходимо для уточнения данных по воинскому учету, рассказали очевидцы.

В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что такая проверка — обычная процедура, которая проводилась всегда. Также в ведомстве отметили, что с мобилизацией и СВО это не связано, пишет Е1.

Напомним, Минобороны РФ собирается ввести возможность ставить граждан на воинский учет удаленно. Также дистанционно будут производиться снятие с учета и внесение корректировок в документы.

Россиян планируют ставить на воинский учет удаленно
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Повестки#Военкомат#Данные#Проверка#Воинский учет#Общество
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