300 тысяч по схеме «родственник попал в ДТП» украл мужчина у жительницы Нижнего Тагила. За это его осудили на один год условно с испытательным сроком на 1,5 года. Деньги у тагильчанки он забрал лично, придя к ней домой ночью 9 января.