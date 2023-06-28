Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Только один человек выдвинут на присвоение звания «Почетный гражданин» в Нижнем Тагиле. Это вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов. Его кандидатуру выдвинули депутаты гордумы.
61 превышение выбросов в воздухе за восемь дней в мае зафиксировано специалистами Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле. В общей сложности лишь 10 дней мая в городе были без выбросов.
300 тысяч по схеме «родственник попал в ДТП» украл мужчина у жительницы Нижнего Тагила. За это его осудили на один год условно с испытательным сроком на 1,5 года. Деньги у тагильчанки он забрал лично, придя к ней домой ночью 9 января.
Смертность превысила рождаемость почти в два раза в 2022 году в Нижнем Тагиле. По состоянию на 1 января, в городе родились 2660 человек (годом ранее 2951 человек). При этом умерло за год 5186 человек.
76 миллионов выделено в Нижнем Тагиле на содержание 56 парков и скверов. Контракт заключат на год. Подрядчику нужно будет следить за порядком и чистотой в общественных местах города.