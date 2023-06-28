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61 превышение выбросов зафиксировано в Тагиле, а смертность превысила рождаемость

28 июня 2023, 14:43
Фото: Midjourney
61 превышение вредных выбросов зафиксировано в Нижнем Тагиле, а смертность превысила рождаемость. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 28 июня.

Только один человек выдвинут на присвоение звания «Почетный гражданин» в Нижнем Тагиле. Это вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов. Его кандидатуру выдвинули депутаты гордумы.

Новоженов с НТМК: всего один кандидат выдвинут на звание «Почетного гражданина Тагила»
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61 превышение выбросов в воздухе за восемь дней в мае зафиксировано специалистами Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле. В общей сложности лишь 10 дней мая в городе были без выбросов.

Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
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300 тысяч по схеме «родственник попал в ДТП» украл мужчина у жительницы Нижнего Тагила. За это его осудили на один год условно с испытательным сроком на 1,5 года. Деньги у тагильчанки он забрал лично, придя к ней домой ночью 9 января.

Похитил 300 тысяч: курьер мошенников осужден на год в Нижнем Тагиле
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Смертность превысила рождаемость почти в два раза в 2022 году в Нижнем Тагиле. По состоянию на 1 января, в городе родились 2660 человек (годом ранее 2951 человек). При этом умерло за год 5186 человек.

Смертность в Нижнем Тагиле почти в 2 раза превысила рождаемость
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76 миллионов выделено в Нижнем Тагиле на содержание 56 парков и скверов. Контракт заключат на год. Подрядчику нужно будет следить за порядком и чистотой в общественных местах города.

76 млн выделено на содержание парков и скверов в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Выбросы#Превышение выбросов#Деньги#Мошенник#Смертность#Рождаемость#Роспотребнадзор#Почетный гражданин#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург#Нижний Тагил
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Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
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