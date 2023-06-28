76 млн выделено на содержание парков и скверов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В течение года сотрудникам подрядной организации необходимо следить за порядком и чистотой в общественных местах города. Согласно документации, они будут выкашивать газоны, убирать опавшую листву, чистить дорожки и лестницы, ремонтировать скамейки и урны, убирать мусор. Также в перечне работ значатся формовочная обрезка кустарников и деревьев в летний период и посыпка противогололедным материалом тротуаров зимой.
Помимо этого, рабочие будут ухаживать за ограждениями и гранитными покрытиями, завозить песок в песочницы на детские площадки. Фотофиксация объектов до начала, во время и по окончании работ должна отправляться на электронную почту заказчика.
Список парков и скверов, в которых будет работать подрядная организация:
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 июля, затем будет определен победитель аукциона.