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76 млн выделено на содержание парков и скверов в Нижнем Тагиле

28 июня 2023, 12:18
Фото: tagilcity.ru
76 миллионов выделено в Нижнем Тагиле на содержание 56 парков и скверов. Контракт с подрядчиком будет заключен на год, до 30 июня 2024 года.

В течение года сотрудникам подрядной организации необходимо следить за порядком и чистотой в общественных местах города. Согласно документации, они будут выкашивать газоны, убирать опавшую листву, чистить дорожки и лестницы, ремонтировать скамейки и урны, убирать мусор. Также в перечне работ значатся формовочная обрезка кустарников и деревьев в летний период и посыпка противогололедным материалом тротуаров зимой.

Помимо этого, рабочие будут ухаживать за ограждениями и гранитными покрытиями, завозить песок в песочницы на детские площадки. Фотофиксация объектов до начала, во время и по окончании работ должна отправляться на электронную почту заказчика.

Список парков и скверов, в которых будет работать подрядная организация:

  1. Театральная площадь;
  2. Сквер Рабочей молодежи;
  3. Комсомольский сквер;
  4. Пионерский сквер;
  5. Сквер у магазина «Восток»;
  6. Сквер ДК «Юбилейный»;
  7. Сквер Нижне-Выйский;
  8. Сквер им. Горького;
  9. Сквер Героям Гражданской войны;
  10. Сквер УВД;
  11. Сквер по пр. Ленина, 46;
  12. Сквер у Медицинского колледжа;
  13. Площадь у к/т «Современник»;
  14. Бульвар Театральный;
  15. Сквер у Театра кукол;
  16. Набережная реки Тагил;
  17. Сквер по ул. Фрунзе;
  18. Сквер им. Дзержинского;
  19. Лисья Гора;
  20. Сквер Пионерский;
  21. Курган Памяти;
  22. Площадь Танкостроителей;
  23. Гвардейский Бульвар;
  24. Сквер «Строителей»;
  25. Сквер по ул. Ульяновская;
  26. Аллея Победы;
  27. Демидовская дача;
  28. Сквер «Надежда»;
  29. Сквер у Ленинской администрации;
  30. Сквер «ГДМ»;
  31. Эспланада автовокзала;
  32. Парк «Народный»;
  33. Сквер по Восточному проезду;
  34. Сквер перед домом 40 по ул. Металлургов;
  35. Парк «Культуры и отдыха Металлургов»;
  36. Сквер «Солнечный»;
  37. Музейная зона по ул. Ленина, 1;
  38. Парк Победы;
  39. Территория массового отдыха в районе домов 9, 11 по ул. Горошникова;
  40. Набережная Нижнетагильского пруда;
  41. Площадь Славы;
  42. Общественная территория — площадь около здания по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 21;
  43. Парковая зона «Муринские пруды»;
  44. Сквер у памятника горнякам на Руднике им. III Интернационала;
  45. Сквер по ул. Быкова, 18;
  46. Сквер «Памятный камень у школы № 90»;
  47. ТОС «Пограничный»;
  48. Общественная территория в границах улиц Салтыкова Щедрина (от дома 24 до дома 38); Котовского (от дома 55/2 до дома 69); Калинина (от дома 59 до дома 63);
  49. Лесопарковая зона «Пихтовые горы»;
  50. Набережная Нижнетагильского пруда Лагуна-2;
  51. Пешеходная территория пр. Ленинградский;
  52. от пр. Дзержинского до ул. Зари (нечетная сторона);
  53. Пешеходная территория в районе зданий на ул. Черноисточинское шоссе, д. 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а;
  54. Территория общего пользования пр. Ленина, 28;
  55. Лесопарковая зона «Рудник III Интернационала»;
  56. Площадь «Трудовой доблести».

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 июля, затем будет определен победитель аукциона.

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