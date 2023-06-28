76 млн выделено на содержание парков и скверов в Нижнем Тагиле

В течение года сотрудникам подрядной организации необходимо следить за порядком и чистотой в общественных местах города. Согласно документации, они будут выкашивать газоны, убирать опавшую листву, чистить дорожки и лестницы, ремонтировать скамейки и урны, убирать мусор. Также в перечне работ значатся формовочная обрезка кустарников и деревьев в летний период и посыпка противогололедным материалом тротуаров зимой.