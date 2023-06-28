9-летний мальчик выбежал на движущийся автомобиль в Екатеринбурге

Инцидент случился днем 27 июня на улице Дорожной. Мальчик вместе со своими приятелями решил перебежать дорогу. При этом пешеходный переход был в зоне видимости. Двое друзей ребенка успели пробежать, а пострадавший растерялся и после проезжающего мимо автомобиля выбежал прямо на движущийся Toyota Corolla. В результате он получил перелом ноги и был доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД Екатеринбурга.