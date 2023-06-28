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9-летний мальчик выбежал на движущийся автомобиль в Екатеринбурге

28 июня 2023, 04:58
Фото: УГИБДД Екатеринбурга
Девятилетний мальчик получил перелом ноги в результате ДТП в Екатеринбурге. Он перебегал дорогу вместе со своими друзьями, но растерялся и не успел добежать до тротуара.

Инцидент случился днем 27 июня на улице Дорожной. Мальчик вместе со своими приятелями решил перебежать дорогу. При этом пешеходный переход был в зоне видимости. Двое друзей ребенка успели пробежать, а пострадавший растерялся и после проезжающего мимо автомобиля выбежал прямо на движущийся Toyota Corolla. В результате он получил перелом ноги и был доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД Екатеринбурга.

Мать ребенка не смогла объяснить поведение сына. Она отметила, что раньше такого не случалось, а беседы с ребенком проводятся регулярно.

Иномаркой управляла 47-летняя женщина. Стаж вождения у нее составляет 12 лет.

Стали известны подробности о ДТП с перевернутым автомобилем в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Ребенок#Дети#Авария#Автомобиль#Водитель#ДТП#Екатеринбург
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