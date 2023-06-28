9-летний мальчик выбежал на движущийся автомобиль в Екатеринбурге

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Published Сегодня, 04:58
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Инцидент случился днем 27 июня на улице Дорожной. Мальчик вместе со своими приятелями решил перебежать дорогу. При этом пешеходный переход был в зоне видимости. Двое друзей ребенка успели пробежать, а пострадавший растерялся и после проезжающего мимо автомобиля выбежал прямо на движущийся Toyota Corolla. В результате он получил перелом ноги и был доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД Екатеринбурга.
Мать ребенка не смогла объяснить поведение сына. Она отметила, что раньше такого не случалось, а беседы с ребенком проводятся регулярно.
Иномаркой управляла 47-летняя женщина. Стаж вождения у нее составляет 12 лет.