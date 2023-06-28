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Архитектурную подсветку на ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле сделает местная фирма

28 июня 2023, 11:10
Фото: tagilcity.ru
Ремонтом кровли и установкой архитектурной подсветки на фасад ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле займется местное ООО «Аспект».

На тендер была подана только одна заявка, аукцион признан не состоявшимся. Контракт на 15,1 миллиона рублей администрация города заключит с ООО «Аспект».

Капитальный ремонт кровли, согласно графику, необходимо окончить до 10 сентября. Работы по установке архитектурной подсветки и молниезащиты — до 15 октября. Строители также отремонтируют на здании водостоки, карнизы, пожарные лестницы и вентиляционные шахты. Кроме того, появится освещение и во внутреннем дворе дворца культуры.

ООО «Аспект» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2007 году, директор компании — Евгений Дерябин. Организация была поставщиком в 18 госконтрактах на сумму 148,2 миллиона рублей. Фирма выполняла заказы для Управления Росгвардии по Свердловской области, Карпинской ЦГБ, ИК-6 ГУФСИН и других заказчиков.

Архитектурная подсветка появится на фасаде ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
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