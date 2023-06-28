Архитектурную подсветку на ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле сделает местная фирма

Капитальный ремонт кровли, согласно графику, необходимо окончить до 10 сентября. Работы по установке архитектурной подсветки и молниезащиты — до 15 октября. Строители также отремонтируют на здании водостоки, карнизы, пожарные лестницы и вентиляционные шахты. Кроме того, появится освещение и во внутреннем дворе дворца культуры.