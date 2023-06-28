tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Изображение материала

Банк ДОМ. РФ открыл многоформатный офис в Екатеринбурге

28 июня 2023, 11:53
Фото: Банк ДОМ.РФ
В Екатеринбурге Банк ДОМ.РФ открыл мультиформатное отделение площадью 1000 квадратных метров. Там будут работать более 60 сотрудников по всем бизнес-направлениям.

Офис расположен в самом центре города по адресу: ул. Декабристов, д. 69. Клиенты здесь будут обслуживаться в отдельных комфортных пространствах, которые предназначены для предоставления разных видов банковских услуг. Есть переговорные комнаты и зоны отдыха для детей.

«Развитие филиальной сети — одна из приоритетных задач банка. Новое отделение в Екатеринбурге позволит повысить эффективность обслуживания и ускорит проведение операций. В целом пропускная способность офиса повысится — наши сотрудники смогут обслуживать на 30% больше клиентов. Ежедневно мы сможем принимать более 200 человек», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

На территории офиса организована безбарьерная среда, есть специальные обозначения и банкоматы, адаптированные для слабовидящих или незрячих посетителей.

В новом отделении доступен весь спектр услуг, предоставляемых банком юридическим и физическим лицам, включая сегменты «Премиум» и Private Banking. В отделении работают два банкомата в круглосуточной зоне самообслуживания.

Подпишитесь
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Сегодня, 05:31
Почетный гражданин, ты у нас теперь один? Депутаты Нижнего Тагила выберут без выбора
Вчера, 14:01
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
Вчера, 09:15
Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова
Вчера, 07:47
В 2,5 раза выросло число подделки молочных продуктов в Свердловской области
Вчера, 11:34
Смог и слезы: выбросы ЕВРАЗ НТМК зависли над Нижним Тагилом 28 июня
Сегодня, 03:04