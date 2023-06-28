Банк ДОМ. РФ открыл многоформатный офис в Екатеринбурге

Офис расположен в самом центре города по адресу: ул. Декабристов, д. 69. Клиенты здесь будут обслуживаться в отдельных комфортных пространствах, которые предназначены для предоставления разных видов банковских услуг. Есть переговорные комнаты и зоны отдыха для детей.