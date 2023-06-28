Банк ДОМ. РФ открыл многоформатный офис в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Офис расположен в самом центре города по адресу: ул. Декабристов, д. 69. Клиенты здесь будут обслуживаться в отдельных комфортных пространствах, которые предназначены для предоставления разных видов банковских услуг. Есть переговорные комнаты и зоны отдыха для детей.
«Развитие филиальной сети — одна из приоритетных задач банка. Новое отделение в Екатеринбурге позволит повысить эффективность обслуживания и ускорит проведение операций. В целом пропускная способность офиса повысится — наши сотрудники смогут обслуживать на 30% больше клиентов. Ежедневно мы сможем принимать более 200 человек», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
На территории офиса организована безбарьерная среда, есть специальные обозначения и банкоматы, адаптированные для слабовидящих или незрячих посетителей.
В новом отделении доступен весь спектр услуг, предоставляемых банком юридическим и физическим лицам, включая сегменты «Премиум» и Private Banking. В отделении работают два банкомата в круглосуточной зоне самообслуживания.