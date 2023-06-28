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Более 30 преступлений в сфере ЖКХ совершено в Свердловской области

28 июня 2023, 13:39
Фото: Midjourney
В Свердловской области выявлено более 30 совершенных преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства с начала 2023 года.

Больше всего совершено коррупционных преступлений и в крупном размере. В сравнении с первым полугодием 2022 года, в 2023 количество таких правонарушений возросло, рассказал руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Подобные преступления происходили в Тавде, Нижнем Тагиле, Невьянске, Каменске-Уральском, Полевском, Первоуральске, Красноуфимске, Туринске.

Так, в Невьянске бывший начальник одной из бюджетных организаций, сдав в металлолом оборудование, оставшееся после демонтажных работ котельных, выручил более двух миллионов рублей.

Напомним, недавно лесничему из Качканара за взятки в крупном размере назначили штраф в размере 2,5 миллиона рублей и запретили работу в определенной должности на три года.

Лесничего из Качканара обвинили во взятках на 390 тысяч рублей
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Преступления#ЖКХ#Коррупция#Деньги#Полиция#Взятка#Криминал
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