Более 30 преступлений в сфере ЖКХ совершено в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Больше всего совершено коррупционных преступлений и в крупном размере. В сравнении с первым полугодием 2022 года, в 2023 количество таких правонарушений возросло, рассказал руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
Подобные преступления происходили в Тавде, Нижнем Тагиле, Невьянске, Каменске-Уральском, Полевском, Первоуральске, Красноуфимске, Туринске.
Так, в Невьянске бывший начальник одной из бюджетных организаций, сдав в металлолом оборудование, оставшееся после демонтажных работ котельных, выручил более двух миллионов рублей.
Напомним, недавно лесничему из Качканара за взятки в крупном размере назначили штраф в размере 2,5 миллиона рублей и запретили работу в определенной должности на три года.