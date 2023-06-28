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Бригада скорой помощи попала в смертельное ДТП с бетоносмесителем под Североуральском

28 июня 2023, 08:31
Фото: ГИБДД Североуральска
Водитель скорой помощи погиб, а фельдшер получила травмы в результате ДТП с бетоносмесителем. Авария случилась под Североуральском днем 23 июня.

Установлено, что водитель «скорой» 1964 года рождения не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди бетоносмесителя под управлением мужчины 1972 года рождения.

В результате аварии водитель скончался на месте, а фельдшер 1972 года рождения доставлена в больницу Североуральска. Потом она была перенаправлена на вертолете в Екатеринбург.

Фото: ГИБДД Североуральска

По предварительной информации, водитель бетоносмесителя планировал повернуть налево. Он включил поворотник и начал снижать скорость. В какой-то момент он почувствовал удар. Саму «скорую» отбросило в кювет с правой стороны. Известно, что машина ехала из Краснотурьинска, а сами медики являются жителями поселка Полуночное Ивдельского района.

Сотрудники ОВД по данному факту проводят проверку.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Травмы#Авария#Больница#Скорая помощь#Североуральск
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