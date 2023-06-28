Бригада скорой помощи попала в смертельное ДТП с бетоносмесителем под Североуральском

По предварительной информации, водитель бетоносмесителя планировал повернуть налево. Он включил поворотник и начал снижать скорость. В какой-то момент он почувствовал удар. Саму «скорую» отбросило в кювет с правой стороны. Известно, что машина ехала из Краснотурьинска, а сами медики являются жителями поселка Полуночное Ивдельского района.