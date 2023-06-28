Бригада скорой помощи попала в смертельное ДТП с бетоносмесителем под Североуральском

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Установлено, что водитель «скорой» 1964 года рождения не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди бетоносмесителя под управлением мужчины 1972 года рождения.
В результате аварии водитель скончался на месте, а фельдшер 1972 года рождения доставлена в больницу Североуральска. Потом она была перенаправлена на вертолете в Екатеринбург.
По предварительной информации, водитель бетоносмесителя планировал повернуть налево. Он включил поворотник и начал снижать скорость. В какой-то момент он почувствовал удар. Саму «скорую» отбросило в кювет с правой стороны. Известно, что машина ехала из Краснотурьинска, а сами медики являются жителями поселка Полуночное Ивдельского района.
Сотрудники ОВД по данному факту проводят проверку.