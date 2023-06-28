Два жителя Воскресенска Московской области получили травмы из-за падения лифта

Представители Национального лифтового союза (НЛС) привели статистику гибели пассажиров в лифтах за последние пять лет. Количество погибших за этот период составило 129 человек. В последнее время такие случаи учащаются. За пять месяцев текущего года в новостных сводках было зафиксировано 62 инцидента в лифтах и на эскалаторах. Среди наиболее резонансных — гибель рабочего в шахте лифта торгового центра в Иркутске, падение мужчины в шахту на мебельной фабрике в Петербурге, рухнувшая кабина с 16-летним парнем в Москве. И это далеко не весь список.