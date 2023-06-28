Два жителя Воскресенска Московской области получили травмы из-за падения лифта

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
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Уточняется, что лифт ввели в эксплуатацию в 2007 году, а его последнее техническое освидетельствование датировано декабрем 2022 года, пишет newsnn.ru.
Представители Национального лифтового союза (НЛС) привели статистику гибели пассажиров в лифтах за последние пять лет. Количество погибших за этот период составило 129 человек. В последнее время такие случаи учащаются. За пять месяцев текущего года в новостных сводках было зафиксировано 62 инцидента в лифтах и на эскалаторах. Среди наиболее резонансных — гибель рабочего в шахте лифта торгового центра в Иркутске, падение мужчины в шахту на мебельной фабрике в Петербурге, рухнувшая кабина с 16-летним парнем в Москве. И это далеко не весь список.
В сфере производства лифтов назрели серьезные проблемы, которые никак не решаются уже на протяжении нескольких лет. Один из примеров — реализация плана по замене 279 лифтов в Хабаровском крае. Изготовить оборудование должны два крупнейших предприятия отрасли — Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) и Карачаровский механический завод (КМЗ). Однако ЩЛЗ оказался замешанным в картельном сговоре. Как сообщает «Коммерсантъ», в результате мошеннических действий незаконным способом были извлечены доходы в размере 1 млрд рублей.
А КМЗ был признан банкротом. В июне в Арбитражный суд Москвы поступил иск от конкурсного управляющего о взыскании более 2,5 млрд рублей убытков с контролирующих должника лиц.
Одной из проблем лифтовой отрасли является отсутствие узкопрофильных специалистов, которые могут на профессиональном уровне проводить работу по обслуживанию лифтового оборудования. За уже эксплуатируемый лифт отвечает ТСЖ или управляющая компания. Ремонтом, техническим обслуживанием и диспетчерским контролем также занимается УК. Чтобы сэкономить, для проведения этих работ привлекаются не узкие специалисты, а разнорабочие. В результате качество сервиса оставляет желать лучшего.
По данным РИА «Новости», из 496 тысяч зарегистрированных лифтов в России примерно 20% уже отработали 25 лет, то есть максимальный срок эксплуатации. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что 93,6 тысячи единиц оборудования должны быть заменены к началу 2025 года.
Несмотря на то что с 1 марта полномочия по контролю за безопасностью эксплуатации лифтов вернули Ростехнадзору, необходим комплексный подход к решению проблем отрасли.
«Когда будет введен надзор со стороны государственного органа — в случае, если что-то произойдет, виновность ваша будет определена, если вы не выполнили правила», — пояснил первый вице-президент НЛС Алексей Захаров.
Эксперты опасаются, что новый формат работы может ограничиться обычным составлением отчетов. Пока не выстроена система и субъекты этой рыночной ниши работают по принципу «каждый сам за себя», пассажиры по-прежнему будут находиться в условиях повышенного риска.