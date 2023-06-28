Двое трудовых мигрантов-закладчиков пойманы в Нижнем Тагиле

Сначала была задержана девушка с характерным для закладчиков поведением. При ней были обнаружены 38 свертков. Позднее полиция прибыла в арендованную квартиру на улице Газетной. Там был задержан приятель девушки. Также было установлено местонахождение тайника с 44 свертками, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».