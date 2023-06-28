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Двое трудовых мигрантов-закладчиков пойманы в Нижнем Тагиле

28 июня 2023, 08:49
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
21-летняя девушка и 20-летний молодой человек задержаны в Нижнем Тагиле. Они решили подзаработать на «закладках», однако были пойманы.

Задержанные являются представителями бывшей союзной республики Азии. Они приехали из Москвы. Там они состоят на миграционном учете и прибыли для работы. Познакомились молодые люди в столице. Они стали искать работы и нашли предложение в мессенджере, где предлагалось раскладывать наркотики по тайникам.

В июне пара поехала в Нижний Тагил. Там они по указаниям куратора забирали партии и потом делали закладки. До задержания молодые люди успели съездить в Карпинск и Серов. Очередная партия предназначалась для Тагила.

Сначала была задержана девушка с характерным для закладчиков поведением. При ней были обнаружены 38 свертков. Позднее полиция прибыла в арендованную квартиру на улице Газетной. Там был задержан приятель девушки. Также было установлено местонахождение тайника с 44 свертками, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела. Оба задержанных находятся в СИЗО.

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#Ирина Кирилова#Трудовые мигранты#Закладчики#Уголовные дела#Полиция#Наркотики#Криминал#Нижний Тагил
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