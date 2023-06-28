Двое трудовых мигрантов-закладчиков пойманы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Задержанные являются представителями бывшей союзной республики Азии. Они приехали из Москвы. Там они состоят на миграционном учете и прибыли для работы. Познакомились молодые люди в столице. Они стали искать работы и нашли предложение в мессенджере, где предлагалось раскладывать наркотики по тайникам.
В июне пара поехала в Нижний Тагил. Там они по указаниям куратора забирали партии и потом делали закладки. До задержания молодые люди успели съездить в Карпинск и Серов. Очередная партия предназначалась для Тагила.
Сначала была задержана девушка с характерным для закладчиков поведением. При ней были обнаружены 38 свертков. Позднее полиция прибыла в арендованную квартиру на улице Газетной. Там был задержан приятель девушки. Также было установлено местонахождение тайника с 44 свертками, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела. Оба задержанных находятся в СИЗО.