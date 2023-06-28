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Факты насилия над детьми-инвалидами со стороны воспитателя выявлены в Нижнем Тагиле

28 июня 2023, 09:39
Фото: 1MI
Полиция Нижнего Тагила выявила три факта насильственных действий над детьми-инвалидами со стороны воспитателя. Инцидент случился в детском саду №20.

После обращения матери одного из детей была проведена проверка. Она показала, что в отношении детей совершены три факта противоправных деяний.

По результатам проверки в отношении уже бывшего работника дошкольного учреждения составлены административные протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои или совершение иных насильственных действий — прим. ред.), — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, ранее родители детей из коррекционного детского сада №20 обвинили воспитателя в избиении воспитанников. Одного из них педагог пнула по голове, а другого избила плинтусом.

В жестоком обращении с сыном-инвалидом обвинила воспитателя мать в Нижнем Тагиле
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