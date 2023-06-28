Инструменты и оборудование на 3 млн украл звукорежиссер из УрФУ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Уголовное дело о краже в особо крупном размере рассматривалось 28 июня в Кировском районном суде Екатеринбурга. Следствие доказало, что с марта по июню 2022 года, осужденный, работающий звукорежиссером, похитил оборудование и инструменты на сумму свыше 2,9 миллиона рублей.
Кроме того, Михаил Кукурузов взял у посещавшего факультатив потерпевшего для ремонта электрогитару с педалями стоимостью 65 тысяч рублей. Ее он тоже не возвратил, а сдал в комиссионный магазин, как и все украденное.
Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначен срок в виде трех лет и четырех месяцев в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.