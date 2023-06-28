tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Изображение материала

Из-за поломки самолета задержан рейс из Екатеринбурга в Сочи

28 июня 2023, 08:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали авиарейс до Сочи из-за поломки самолета. Пассажиры больше часа провели в салоне самолета в ожидании взлета, однако их вернули в аэропорт.

Это рейс U6-305 авиакомпании «Уральские авиалинии». Одна из пассажирок пожаловалась, что екатеринбуржцы уже были готовы к вылету, как вдруг в самолете выключили двигатели, пишет Е1.

Командир сказал, что ждем комиссию, которая решит, поднимать нас в воздух или нет. Салон был полон детей! Если самолет сломан, то зачем вообще сажали в него? — высказалась екатеринбурженка.

Позднее стало известно, что рейс задержали еще как минимум, на пять часов. Пассажиры отметили, что в авиакомпании их не проинформировали, когда будет предоставлен резервный борт. Люди возмущались, так как в Сочи им нужно было попасть строго ко времени, чтобы пересесть там на другой рейс.

Кровь из ушей пошла у пассажирки самолета из Екатеринбурга в Москву
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадало несколько человек: автобус едва не оказался под самолетом в КольцовоМужчина скончался в самолете Екатеринбург — СочиРоссия разрабатывает свой собственный дальнемагистральный самолет
#Елена Озерова#Екатеринбург#Самолет#Задержска рейса#Кольцово#Уральские авиалинии#Происшествия
Подпишитесь
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Сегодня, 05:31
Почетный гражданин, ты у нас теперь один? Депутаты Нижнего Тагила выберут без выбора
Вчера, 14:01
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
Вчера, 09:15
Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова
Вчера, 07:47
В 2,5 раза выросло число подделки молочных продуктов в Свердловской области
Вчера, 11:34
Смог и слезы: выбросы ЕВРАЗ НТМК зависли над Нижним Тагилом 28 июня
Сегодня, 03:04