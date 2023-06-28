Из-за поломки самолета задержан рейс из Екатеринбурга в Сочи

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Это рейс U6-305 авиакомпании «Уральские авиалинии». Одна из пассажирок пожаловалась, что екатеринбуржцы уже были готовы к вылету, как вдруг в самолете выключили двигатели, пишет Е1.
Командир сказал, что ждем комиссию, которая решит, поднимать нас в воздух или нет. Салон был полон детей! Если самолет сломан, то зачем вообще сажали в него? — высказалась екатеринбурженка.
Позднее стало известно, что рейс задержали еще как минимум, на пять часов. Пассажиры отметили, что в авиакомпании их не проинформировали, когда будет предоставлен резервный борт. Люди возмущались, так как в Сочи им нужно было попасть строго ко времени, чтобы пересесть там на другой рейс.