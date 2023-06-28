Из-за поломки самолета задержан рейс из Екатеринбурга в Сочи

Позднее стало известно, что рейс задержали еще как минимум, на пять часов. Пассажиры отметили, что в авиакомпании их не проинформировали, когда будет предоставлен резервный борт. Люди возмущались, так как в Сочи им нужно было попасть строго ко времени, чтобы пересесть там на другой рейс.