Лесные пожары вернулись в Свердловскую область

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
По данным на 00:00 28 июня, в регионе действует два природных пожара на площади трех гектаров. Четыре дня назад сообщалось, что все возгорания в лесах потушены.
В департаменте информполитики Свердловской области уточнили, что один из пожаров случился в Гаринском, второй — в Сосьвинском районе. В обоих случаях огонь образовался в районе грозы.
С начала пожароопасного сезона в регионе сгорело более 200 тысяч гектаров леса. Жителям до сих пор нельзя разжигать костры или жарить шашлыки.