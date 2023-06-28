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Лесные пожары вернулись в Свердловскую область

28 июня 2023, 16:38
Фото: 1MI
Лесные пожары вернулись в Свердловскую область. Авиалесоохрана зафиксировала два возгорания.

По данным на 00:00 28 июня, в регионе действует два природных пожара на площади трех гектаров. Четыре дня назад сообщалось, что все возгорания в лесах потушены.

В департаменте информполитики Свердловской области уточнили, что один из пожаров случился в Гаринском, второй — в Сосьвинском районе. В обоих случаях огонь образовался в районе грозы.

С начала пожароопасного сезона в регионе сгорело более 200 тысяч гектаров леса. Жителям до сих пор нельзя разжигать костры или жарить шашлыки.

Почти все лесные пожары потушены в Свердловской области
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