Логотип 300-летия Екатеринбурга появился на новой капсуле времени

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Высота новой капсулы почти 140 сантиметров, ее диаметр составляет 60 сантиметров. Ее сделали из прочного карбона, который не подвержен коррозии и химическому воздействию, рассказали на официальном портале Екатеринбурга.
На нее будет также нанесен рисунок в клетку, имеющий схожесть с узором на прежней капсуле. Что будет храниться в ней — решат жители города. Заложат эту капсулу 18 ноября 2023 года — в исторический день рождения Екатеринбурга.
Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле во время юбилея города вскрыли капсулу времени из 1972 года, в которой было письмо от почетных граждан Тагила.