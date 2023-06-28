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Логотип 300-летия Екатеринбурга появился на новой капсуле времени

28 июня 2023, 14:54
Фото: Официальный портал Екатеринбурга
На новую капсулу времени нанесли логотип 300-летия Екатеринбурга.

Высота новой капсулы почти 140 сантиметров, ее диаметр составляет 60 сантиметров. Ее сделали из прочного карбона, который не подвержен коррозии и химическому воздействию, рассказали на официальном портале Екатеринбурга.

Фото: Официальный портал Екатеринбурга

На нее будет также нанесен рисунок в клетку, имеющий схожесть с узором на прежней капсуле. Что будет храниться в ней — решат жители города. Заложат эту капсулу 18 ноября 2023 года — в исторический день рождения Екатеринбурга.

Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле во время юбилея города вскрыли капсулу времени из 1972 года, в которой было письмо от почетных граждан Тагила.

Заложенную 50 лет назад «капсулу времени» вскрыли в честь 300-летия Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Капсула времени#Юбилей города#Логотип#300 лет Екатеринбургу#Общество
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