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Posted 28 июня 2023, 15:51

Published 28 июня 2023, 15:51

Modified 28 июня 2023, 15:51

Updated 28 июня 2023, 15:51

Мусульмане перекрыли центр Екатеринбурга для проведения праздника

28 июня 2023, 15:51
Центральные улицы Репина и Заводская в Екатеринбурге были перекрыты для проведения мусульманского праздника Курбан-байрам 28 июня 2023 года.

Так, несколько тысяч мусульман пришли в мечеть на утреннюю службу, а потом они стояли на территории мечети. Кроме того, мусульмане расположились на ковриках на проезжей части перекрытых улиц для проведения молитв, пишет Е1.

Исламский праздник будет продолжаться три дня. В первый день совершается жертвоприношение животного, а в остальные два верующие ходят друг к другу в гости.

Напомним, празднование Курбан-байрама 28 июня 2023 года также состоялось в Москве. Мусульмане молились в трех мечетях столицы.

Примерно 200 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве
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